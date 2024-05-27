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大陸 大陸焦點 特派現場

中日韓三方領導人會面　李強提五點建議：推動合作全面重啓

▲▼尹錫悅、岸田文雄、李強27日結束峰會後，在共同記者會上通過聯合聲明。（圖／路透）

▲中日韓三國領袖會後共同舉行記者會。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李強今（27）日與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄在首爾進行第九次中日韓領導人會議，這也是在疫情影響下，時隔4年多重新舉行三方領袖峰會。據了解，今（2024）年是中日韓合作機制建立25週年，李強在會上提出五點建議，期待在新的起點上，共推合作全面重啓，深化六大領域合作。

▲大陸國務院總理李強。（圖／路透）

▲大陸國務院總理李強。（圖／路透，下同）

李強就深化中日韓合作提出五點建議，一是推動合作全面重啓，尊重彼此核心利益與重大關切，充分激活合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和三國合作相互促進；二是深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。

三是引領科技創新合作，加強協同創新和前沿領域合作，李強提到，「中方將在華建立『中日韓創新合作中心』，助力三國加快培育新動能。」四是拉緊人文交流紐帶，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現從「居相鄰」到「心相通」；五是努力促進可持續發展，加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作，發掘和開展更多「中日韓+X」合作項目。

▲大陸國務院總理李強。（圖／路透）

李強在會上指出，當前朝鮮半島局勢持續緊張，各方要發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啓對話，推動半島問題政治解決進程向前邁進，維護地區和平穩定，「中日韓要用好各自發展優勢，積極對接東盟等地區國家需求，打造區域合作新引擎，攜手提振東盟與中日韓（10+3）合作勢頭，中方願同韓方、日方一道積極推動構建人類命運共同體，攜手維護地區和世界的長治久安。」

中日韓三國領袖在會後共同發表《第九次中日韓領導人會議聯合宣言》、《中日韓知識產權合作十年願景聯合聲明》、《關於未來大流行病預防、準備和應對的聯合聲明》，並同意將2025至2026年定為中日韓文化交流年。

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