中日會談　岸田要求「撤回海鮮進口禁令」！李強：核廢水威脅健康

▲日本首相岸田文雄、中國總理李強26日下午在南韓首爾國立美術館進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓、日本、中國於26、27日進行三國領導人會談。日本首相岸田文雄在與中國總理李強進行會談時，呼籲中國能夠在福島核電廠核處理水排放議題保持理性客觀態度，並撤回日本海產進口禁令，同時對於中方在沖繩縣海域的軍事活動表達擔憂；李強則表示，盼能構築新時代穩定的中日關係。

根據日媒《日本放送協會》、《讀賣新聞》，日韓中三國領導人26日在南韓首爾國立現代美術館進行晚宴，因此岸田文雄和李強兩人的會談便從下午6時起在此進行，針對去年11月中國國家主席習近平在會談時達成共識的「建構戰略性互惠關係」，兩人同意以此為目標推進，重申構築具建設性且穩定的日中關係之立場。

岸田文雄在開頭提到，未來願與中國深化溝通，構築穩定的日中關係，而這將對日中兩國和地區、乃至國際社會有利。岸田文雄、李強重申，將持續推動建構日中兩國「戰略互惠關係」。

日本東京電力公司福島第一核電廠排放具有氚元素「核處理水」，中方持續向日方表達反對立場。岸田文雄強調，核處理水的排放受到國際原子能總署（IAEA）的監控，因此期盼在安全疑慮的問題上能獲得中國深刻的理解。李強則回應，「核汙染水的排海問題關乎全體人類的健康」。

中國在福島核電廠核處理水排海一事選擇禁止進口日本海產，岸田文雄向李強呼籲，盼中國能夠立刻解除日本海產進口禁令，不過未能獲得李強適當的回應。

針對近年來中國解放軍積極在東海、沖繩縣乃至「尖閣諸島」（我中華民國稱釣魚台，聲稱擁有主權）進行頻繁的軍事活動，岸田文雄向李強表達深切的擔憂，要求中國撤除設置在日本專屬經濟海域（EEZ）的浮標。至於中國在賴清德就職總統後展開大規模的圍台軍演，岸田則再度重申維繫台海和平穩定的重要性。

岸田向李強呼籲，中方應該儘早釋放遭到中國拘捕的日本人。

針對近年來北韓（朝鮮）研發核武與導彈技術，岸田文雄再度表達擔憂立場，並呼籲中方能夠適時扮演調停角色。

另外，岸田文雄也就經濟層面上向李強呼籲，盼中國開放日本人前往中國短期居留時能夠免簽證。岸田文雄、李強一致認為，建構保障正當企業活動的商業環境相當重要。