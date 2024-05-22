和10年前鄭捷案不同！「台中人圍毆」嫌犯秒被壓制　網點2關鍵

▲台中捷運發生隨機砍人案。（圖／翻攝畫面）

記者施怡妏／綜合報導

台中捷運站昨（21）日發生持刀砍人案，20歲洪姓男子亮刀在車廂內攻擊乘客，巧合的是，昨正是北捷隨機殺人鄭捷案發生10年，就有網友指出，10年前鄭捷在北捷砍人，乘客全逃跑，但這次台中砍人案，乘客全都衝上去圍毆，驚呼「台中人為什麼都不怕？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「為什麼台中人面對持刀殺人卻不怕？」中捷發生隨機砍人案，但台中人很冷靜、很淡定，也沒有尖叫，而是無所畏懼地反擊，「靠著眾人圍攻，把持刀嫌犯壓制，並把他的頭當球在打，台中人為什麼都不怕啊？平常有做什麼訓練是嗎？」

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也有網友在Threads發文，10年前鄭捷在北捷砍人，全部的台北人都跑掉了，現在台中也發生隨機砍人案，但台中人全部衝上前圍毆嫌犯，「台中人真很兇猛，我嚇死」。

▲洪姓凶嫌在台中捷運車廂隨機砍人。（圖／記者許權毅攝）



對此，網友指出，「台中人平常對付都是拿槍的，拿刀算什麼」、「因為他們是台中人」、「子彈看多了，怎麼可能怕刀」、「阿伯看過太多大場面了」、「沒拿槍都是小事」、「台中人沒拿槍反擊那瘋子已經是手下留情了」、「槍看多了，看到刀笑出來」。

還有網友分析，「我覺得兇手戰力有差，鄭捷當初可是在車上就殺死了4個人，今天這個滿快被制伏的，另外一個關鍵，當初鄭捷故意挑了一個班距很長的點，也就是車廂裡的人知道短時間不會有後援，所以真的只能跑，不過還是佩服今天車上抵抗兇手的那些勇者！」