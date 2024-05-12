戰後首次！以色列今晚鳴警報紀念千名死者　聯合國重申即刻停火

▲以色列多架戰機12日升空，為陣亡將士紀念日彩排。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列12日迎來戰後首次的陣亡將士紀念日（Memorial Day），當地晚間8時將響起第一聲警報聲，並於當地13日上午11時響起第2聲警報聲，以紀念命喪戰火或恐怖攻擊的1594名士兵與平民。在以色列準備強攻拉法之際，聯合國秘書長古特瑞斯針對以哈戰爭發言，呼籲即刻停火，並無條件釋放所有人質。

以色列時報、美聯社報導，今年以色列紀念陣亡將士與遇襲受害者的紀念日會在12日天黑以後開始，將舉行官方儀式，全國各地的軍人公墓會在13日舉辦小型活動。

根據以色列官方9日公布的統計數據，自最近一次的陣亡將士紀念日以來，已有1594名士兵與平民命喪戰火或恐怖攻擊。這是以色列過去50年來，安全部隊與平民死亡人數最多的一年，且大部分死者命喪恐怖屠殺及以色列在加薩的地面進攻行動。

▲以色列士兵與家屬來到陣亡士兵的墓前。（圖／達志影像／美聯社）

陣亡將士紀念日對以色列來說是個沉重的日子，因為自從該國76年前獨立之後，歷經多場戰爭與衝突，到了13日晚間將一改嚴肅氣氛，舉辦獨立日慶祝活動。然而今年的紀念日將被哈瑪斯去年10月7日入侵帶來的創傷蒙上陰影，哈瑪斯突破以色列引以為傲的防禦工事，與以色列第一道防線的士兵部隊發生戰鬥，越界殺害約1200人，並擄走約250人當作人質，震撼以色列全國。

以色列男子魯比（Ruby Chen）的兒子伊塔依（Itay Chen）就是其中一名命喪哈瑪斯之手的人，但在今年的陣亡將士紀念日上，他無法在墳前思念哀悼兒子，因為兒子的遺體還被扣押在加薩，「我應該去哪裡？」

魯比說，在戰爭爆發之後，一直認為兒子還活著，但直到今年才確認兒子已經過世，「那一天有太多人因為巨大的誤判喪命，做出錯誤判斷的人需要付出代價，上至總理」。





▲▼伊塔依（Itay Chen）的遺體至今仍被扣押在加薩。（圖／達志影像／美聯社）

以哈戰爭開打至今已經進入第8個月，儘管中間有數次停火交換人質，但至今戰火仍未平息，加薩宣稱至今已有3.4萬多人死亡，大部分死者是婦孺。也有許多以色列人對這場戰爭失去耐心，因為不斷有士兵命喪戰場，多達數千人受傷。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在科威特舉辦的會議上提到，「我重申我的呼籲，全世界的呼籲，立刻實施人道主義停火，釋放所有人質，同時增加人道主義救援」，只不過停火只是一個開始，從這場戰爭的破壞與創傷中恢復將是一條漫長道路。