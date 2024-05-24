長髮男跟高中生「變好朋友」！父被問出院揪健身回應了

▲長髮男英勇擋刀，目前正在醫院接受治療。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

20歲洪姓男子21日在中捷犯下持刀傷人案，導致17歲呂姓高中生重傷、27歲「長髮男」許姓男子受傷。由於2人都受傷、動手術，住在同一間病房接受照護，也因此成了朋友，呂父更是對許男表達感激之情，若不是他挺身而出，不曉得兒子會受到怎樣的傷害。

回顧這起事件，洪男攜帶3把刀具搭上台中捷運，在車廂內持刀砍人，導致呂姓高中生身受重傷，英勇擋刀的許男也受傷不輕，目前2人都在醫院接受治療當中。

由於2人住在同一間病房，加上有相同的遭遇，因此已經成了朋友，也會互相分享資訊、互相幫忙。呂父對於許男，同樣也表達了感激之情，若非許男幫忙阻擋，兒子可能會傷得更嚴重，2人在病房內還會互相打氣，雖然有年紀落差，但以後應該會是好友、常常聯絡。

▼17歲高中生受傷住院，目前也在醫院治療當中，與長髮男同一間病房。（圖／記者許權毅翻攝）



呂父透露，兒子喜歡打籃球，不過現在受傷，暫時沒有辦法運動。至於以後兒子會不會跟許男一起健身，他則是語帶保留地回答「可能喔」。

此外，呂父還說，希望這些傷痛在他們身上停止就好，接下來會籌備大約200萬元左右，用來添購盾牌、安全棍等物品，贈送給中捷公司，讓民眾、員警的安全更有保障，避免有人再次受傷。

對於洪嫌的看法，呂母則說，能夠同理對方的處境，希望洪嫌能夠勇敢承擔責任，也希望洪嫌的父母能夠多多陪伴孩子，他們願意原諒，畢竟「愛可以戰勝一切」。