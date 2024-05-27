今全台變天午後雨加大　明「下最多」

記者陳俊宏／台北報導

午後雨勢加大，防局部大雷雨！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，預期周二將是本周降雨最明顯的一天，西半部、東北部要留意局部大雨或以上等級降雨出現的可能性。

吳聖宇在臉書說，今天鋒面接近，西南風增強，降雨會逐漸增多，預估西半部上午就會斷斷續續有些短暫陣雨出現的機會，不過，主要降雨要等到午後到傍晚這段期間，配合熱力作用，各地要留意熱對流發展帶來的較大雨勢，可能有局部大雷雨出現的機會；今晚鋒面繼續靠近，各地仍將持續會有短暫陣雨或雷雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇指出，預期周二一早鋒面就會抵達，並且在白天期間通過上空，預估將是本周降雨最明顯一天，西半部、東北部要留意局部大雨或以上等級降雨出現的可能性，尤其是上半天這段期間；下半天之後如果鋒面走得快，雨勢就有可能自北往南、由西向東逐漸減緩下來。

吳聖宇分析，周三鋒面往南壓到巴士海峽，比較靠近鋒面的南部、台東仍有短暫陣雨或雷雨，中北部、宜花等地受到東北風環境影響，有局部短暫陣雨，整體雨勢緩和許多，出現大雨的可能性明顯降低；各地溫度稍涼，北台灣高溫預估只有26-28度，中南部、花東一帶也有機會在30度或以下，相對沒有那麼炎熱的感覺。

吳聖宇提到，周四、周五鋒面又會很快往北移動到廣東、福建內陸，台灣附近再度轉為西南風環境，天氣較不穩定，白天須留意山區發展的熱對流來降雨，仍有局部較大雨勢發生機會，夜晚清晨迎風面的中南部沿海，也容易會有短暫陣雨出現的情況；溫度再度變得有些悶熱，尤其是不下雨或是有陽光的時候。

吳聖宇表示，周末鋒面將會再度南下通過台灣，預報上來看各地會有短暫陣雨或雷雨機會，但下一波鋒面的結構就稍微弱一些，因此預報資料顯示的降雨也較小、較分散，沒有周二的鋒面來的強，後續預報變化仍要觀察。

▼今起3天降雨趨勢。（圖／氣象署）

