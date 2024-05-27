　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起全台下3天　「雨最大」時間曝

（圖／氣象署）

▲本周全台天氣不穩定。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／綜合報導

今起全台下3天！中央氣象署提醒，周二是鋒面影響最明顯的時候，西半部有大雨或局部豪雨發生的機率。

中央氣象署表示，今天鋒面接近，天氣不穩定，除了東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨外，西半部、東北部也將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其午後各地降雨機率高，中部以北、其他各地山區容易出現局部大雨，請留意短延時強降雨的現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，周二、周三鋒面影響，周二是影響最明顯的時候，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部並有大雨或局部豪雨發生的機率，東部及東南部亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報，周二晚開始到周三鋒面逐漸移至台灣南端，各地降雨趨緩，中南部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；北台灣因鋒面降雨及鋒後東北風影響，高溫稍微下降，感受較為舒適。

氣象署說，周四鋒面逐漸北移，水氣仍多，中南部有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周五另一鋒面接近，各地降雨再增，西半部、東北部轉為有短暫陣雨或局部雷雨，東部及東南部有局部短暫陣雨；周六、周日鋒面影響，西半部有短暫陣雨或局部雷雨，東半部有局部短暫陣雨或雷雨。

▼3天降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

ET快訊
成功嶺落跑役男找到了！　軍方帶回營區
今起全台下3天　「雨最大」時間曝
殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難
快訊／新竹2消防殉職！　再入火場救人疑「氣瓶耗盡 」倒臥樓梯
快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美估艾維尼恐變強颱　最新各國路徑一致了

今起全台下3天　「雨最大」時間曝

島語餐檯火警「8分鐘撲滅」　漢來美食：受影響民眾全額退費

裝病躲兵役還發IG限動：飆我的演技！　網神回超精闢

印度夏日狂歡節圓滿落幕　葉達夫：歡迎台灣朋友造訪印度體驗多元文化

「3種深海魚」重金屬含量高！醫師警告：吃太多恐加速失智

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨勢強襲　最新警戒區域曝

退休阿姨1年砸445萬網購「只買不拆」　飄腐臭味還躺在上面睡覺

快訊／新竹香山停電「1300戶陷黑暗」　台電曝原因

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

聲樂老師看黃宣表演喊：我好喜歡！　個人魅力炸翻舞台「他是瘋子欸」

露營深夜聽詭異聲響　一照驚見白蟻爬滿帳

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

美估艾維尼恐變強颱　最新各國路徑一致了

今起全台下3天　「雨最大」時間曝

島語餐檯火警「8分鐘撲滅」　漢來美食：受影響民眾全額退費

裝病躲兵役還發IG限動：飆我的演技！　網神回超精闢

印度夏日狂歡節圓滿落幕　葉達夫：歡迎台灣朋友造訪印度體驗多元文化

「3種深海魚」重金屬含量高！醫師警告：吃太多恐加速失智

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨勢強襲　最新警戒區域曝

退休阿姨1年砸445萬網購「只買不拆」　飄腐臭味還躺在上面睡覺

快訊／新竹香山停電「1300戶陷黑暗」　台電曝原因

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

11友邦齊聚挺台入世衛：世界正錯過台灣貢獻

美國8月起對中國商品加徵關稅　7月開始美國線貨量恐縮減

唐綺陽運勢／巨蟹「遇到命定之人」獅子告白衝一波！天蠍感情很心累

多賺1500元！　Uber Eats外送員「小費加倍」今天限定開跑

美估艾維尼恐變強颱　最新各國路徑一致了

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

沒廣告也默默熱賣！「隱藏保養好物」盤點　La Mer煥膚神品、蘭芝賣破1700萬瓶

今起全台下3天　「雨最大」時間曝

新竹2消防「氣瓶耗盡」不幸殉職　還原3小時事發時間軸

夏季暖色調髮色推薦！質感櫻桃紅棕不挑人又襯膚、橘棕經典不敗

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

3種深海魚重金屬含量高！醫：吃多恐加速失智

她1年砸445萬網購　飄臭味還在上面睡覺

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

未來三周「超強運三生肖」

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

島語餐檯火警　業者：受影響民眾退費

台大首位「校學士」畢業！狂拿170學分跨理工學院　證書將入校史館

裝病躲兵役還發IG限動：飆我的演技！

獨／黑鮪魚價大崩盤！每公斤從3000跌破200元　漁業署2措施護盤

隔壁桌小孩狂尖叫　他起身「做1舉動」！全場讚爆

政大、陽明交大已取消英檢門檻　校方：學生英文能力影響不大

4生肖超知足！　小確幸過生活

今起全台下3天　「雨最大」時間曝

更多熱門

相關新聞

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（26）日新北山區及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

「艾維尼」6年前就出現！氣象署曝颱風冷知識　最慘被永久除名

「艾維尼」6年前就出現！氣象署曝颱風冷知識　最慘被永久除名

明起雨連下一周！2波鋒面接力來襲　氣象署：這兩天最猛烈

明起雨連下一周！2波鋒面接力來襲　氣象署：這兩天最猛烈

明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

台南驚爆性侵案！套房內「滿地血腳印」

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！曝戀愛過程

成功嶺落跑役男找到了　軍方帶回營區

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

女搭大怒神頭暈嘔吐亡！母求償被駁回

電商董座關山拉力賽自撞亡！昨才PO文：飛越終點

快訊／新竹2消防殉職　疑「氣瓶耗盡 」倒臥樓梯亡

3種深海魚重金屬含量高！醫：吃多恐加速失智

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

桃園案場炸人潮　「滿到會館外棚子」全看傻

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

26歲男娶53歲大媽　村民見愛巢全沉默了

她1年砸445萬網購　飄臭味還在上面睡覺

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面