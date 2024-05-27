今起全台下3天　「雨最大」時間曝

▲本周全台天氣不穩定。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／綜合報導

今起全台下3天！中央氣象署提醒，周二是鋒面影響最明顯的時候，西半部有大雨或局部豪雨發生的機率。

中央氣象署表示，今天鋒面接近，天氣不穩定，除了東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨外，西半部、東北部也將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其午後各地降雨機率高，中部以北、其他各地山區容易出現局部大雨，請留意短延時強降雨的現象。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周二、周三鋒面影響，周二是影響最明顯的時候，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部並有大雨或局部豪雨發生的機率，東部及東南部亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報，周二晚開始到周三鋒面逐漸移至台灣南端，各地降雨趨緩，中南部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；北台灣因鋒面降雨及鋒後東北風影響，高溫稍微下降，感受較為舒適。

氣象署說，周四鋒面逐漸北移，水氣仍多，中南部有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周五另一鋒面接近，各地降雨再增，西半部、東北部轉為有短暫陣雨或局部雷雨，東部及東南部有局部短暫陣雨；周六、周日鋒面影響，西半部有短暫陣雨或局部雷雨，東半部有局部短暫陣雨或雷雨。

▼3天降雨趨勢。（圖／氣象署）

