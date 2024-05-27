美估艾維尼恐變強颱　最新各國路徑一致了

▲中央氣象署指出，艾維尼颱風今晨2時位於鵝鑾鼻南南東方760公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

今年第1號颱風「艾維尼」生成，氣象專家吳德榮表示，美軍（JTWC）預測達強烈颱風，但不侵台。而最新各國預測路徑也出爐，幾乎一致。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日水氣增多仍偏熱，大氣趨不穩定，偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大，應防較大雨勢。

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吳德榮說，周二鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，注意中小尺度對流系統發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯等）；周三至周五鋒面滯留在巴士海峽，各地大致多雲、午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周四、周五水氣略北移，南台灣亦有局部陣雨或雷雨的機率，偶有局部較大雨勢。

▼最新各國預測颱風路徑幾乎一致。（點圖可放大／NCDR）





吳德榮分析，周六、周日鋒面調整至台灣，水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨的機率，應注意小範圍強對流的發展。

吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，艾維尼逐漸增強中，氣象署及日本（JMA）預測僅增強至中颱下限（33米／秒及35米／秒），而美軍（JTWC）則預測達強烈颱風（115浬／時）；各國預測行徑與最新歐洲系集模式模擬類似，在呂宋島東方海面，向東北逐漸加速遠離，不侵台。

氣象署指出，艾維尼颱風今晨2時位於鵝鑾鼻南南東方760公里海面上，未來以朝東北的方向，從琉球群島東方海面通過北上，對台灣天氣沒有直接影響，但未來3天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。