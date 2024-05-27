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尹錫悅、岸田文雄高度評價穿梭外交　否認日本要求Naver出售持股

▲▼南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄26日下午在首爾龍山進行會談。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄26日下午在首爾龍山進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓、日本、中國於26、27日進行三國領導人會談。日本首相岸田文雄抵達南韓後，旋即與南韓總統尹錫悅進行會談，雙方對於重啟日韓穿梭外交給予高度評價，並同意明年迎來建交60周年之際深化合作關係。至於近來日本政府向南韓企業Naver下達行政指導、施壓出售股權一事，尹錫悅也表達韓方立場。

根據韓媒《韓聯社》、日媒《日本放送協會》，岸田文雄26日下午抵達南韓京畿道城南市首爾機場後，便前往位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室，和尹錫悅從下午4時30分至5時30分（台灣時間3時30分至4時30分）進行雙邊會談，為兩人去年11月在美國舊金山出席APEC峰會後，時隔近半年再度會晤。

尹錫悅、岸田文雄在會議開頭時表示，「以我們兩人堅固的信賴為基礎，去年一整年以來各領域和各界擴大交流。」

尹錫悅提到，「自從去年3月12日重啟韓日穿梭外交後，雙方各兩次往返韓日兩國，尤其時隔4年5個月再度召開的韓日中領導人會議，兩人又再度會晤，對此感到高興。根據和岸田總理之間的協議，韓日兩國政府重啟對話，雙方人力交流在今年預估將突破紀錄。非常樂見韓日關係獲得改善後所帶來的果實。」

日媒提到，今年1至3月之間，約有300萬人往返日韓兩國。

▲▼尹錫悅、岸田文雄對於重啟日韓穿梭外交給予高度評價。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尹錫悅、岸田文雄對於重啟日韓穿梭外交給予高度評價。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尹錫悅、岸田文雄對於重啟日韓穿梭外交給予高度評價。（圖／達志影像／美聯社）

岸田文雄則回應，「一年前我以日本總理大臣的身分，睽違12年造訪韓國，此後更迎接尹錫悅總統訪問日本廣島，非常高興此次能夠再度造訪沉浸在新綠之中的首爾，盼能以雙方累積的信任為基礎，持續兩國穿梭外交。明年將迎來日韓外交正常化60周年，為求增進兩國關係，期盼我和尹總統能各項向政府部門下達準備指令。」

岸田文雄強調，如今國際社會正迎來歷史轉捩點，為了維持並增進自由且開放的印太地區，同時有效積極應對國際議題，盼能更深一層強化日韓兩國合作。

另外，先前南韓IT企業Naver雲端資料庫遭到駭客入侵，導致通訊軟體Line日本用戶個人情報外洩，因此日本總務省向Naver下達行政指導，被外界認為日本政府施壓Naver出售Line Yahoo母公司持股。對此，尹錫悅也在此次會談提到這件事。

尹錫悅強調韓方立場，「根據理解，（日本政府）並非向國內（南韓）企業Naver要求出售持股，而這也與韓日兩國外交關係無關」。岸田文雄則表示，日韓政府早在事發初期便以達成積極溝通和合作，未來也將持續達成緊密溝通。

此次會談出席官員，南韓派出副總理兼企劃財政部長崔相穆、外交部長趙兌烈、產業通商資源部長安德根、國家安保室長張虎鎮、南韓駐日本大使尹德敏、國家安保室第1次長金泰孝等人，日方則派出內閣官房副長官森屋宏、國家安全保障局長秋葉剛男、日本駐南韓大使水嶋光一等人。

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