　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德上任首個美國訪團來了！　總統府感謝跨黨派議員訪台

▲▼美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）4月6至8日率團訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院外交委員會主席麥考爾曾於去年4月訪問台灣。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會（AIT）今（26日）晚間說明，美國聯邦眾議院外交委員會主席眾議員麥克．麥考爾（Michael McCaul）將於2024年5月26日至30日率團訪問台灣。對此，總統府發言人李問表示，總統府誠摯歡迎麥考爾率領跨黨派議員慶賀團來訪。

李問表示，此訪團為總統賴清德及副總統蕭美琴就任後第一個到訪的美國國會議員團，賴清德將於明日上午接見訪團，就印太區域和平穩定及台美經貿關係等議題交換意見。

李問表示，本次訪團成員也包含：眾議員潘尼達（Jimmy Panetta, D-CA）、眾議院外交委員會印太小組主席金映玉眾議員（Young Kim, R-CA）、眾議員胡樂涵（Chrissy Houlahan, D-PA）、眾議員威爾森（Joe Wilson, R-SC）、眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾眾議員（Andy Barr, R-KY）等外交及軍事委員會成員。

李問表示，感謝美國眾議院跨黨派重量級議員來到台灣，用實際行動展現對新政府以及台灣人民的堅定支持。台灣將持續與理念相近國家合作，維護區域的和平安全穩定。此外，也感謝美國國會大力支持，促成「台美21世紀貿易倡議」，期待未來共同合作打造對台美雙邊更有利的經貿環境，期盼台美能夠持續加深各項合作，一同守護台海及區域的和平穩定，並堅定守護得來不易的民主自由。

ET快訊
正妹女警自拍反詐影片爆紅！　粉絲敲碗喊：把我抓走
吃一堆菜還便秘？「4大關鍵」很多人忽略　營養師：選錯了
台藝人紛表態統一！凌濤轟賴清德「只會體諒」　無法具體解決
遊戲點數「刷卡擬24H生效」引反彈　民眾：收到點數早來不及了
快訊／賀軍翔案大逆轉？　葛斯齊還原現場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德上任首個美國訪團來了！　總統府感謝跨黨派議員訪台

賴清德盼「諒解」藝人表態　學者陳方隅：柔性試探

快訊／綠營高市黨部主委出爐！「黃捷」湧言會勝　黃文益宣布當選

宗教團體不動產更名登記　劉世芳：支持延長辦理

美眾議院外委會主席麥考爾　今率團訪台

快訊／民進黨地方主委改選結果出爐　「親賴」盤據半邊天

民進黨苗栗黨部主委改選傳賄選　陳光軒指控當選人陳詩弦涉買票

綠議員喊參加青鳥行動　詹江村揭盜圖酸：妳跑去香港幹嘛？

賴清德喊話諒解藝人　學者批「愚蠢說法」：顯得上街十萬人是笨蛋

幕後／國安單位清查根本沒「匿名飛官」　報退賠款價遠超300萬

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

布偶貓洗澡狂喊「好了啦」　碎唸無效只好認命沖水XD

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

賴清德上任首個美國訪團來了！　總統府感謝跨黨派議員訪台

賴清德盼「諒解」藝人表態　學者陳方隅：柔性試探

快訊／綠營高市黨部主委出爐！「黃捷」湧言會勝　黃文益宣布當選

宗教團體不動產更名登記　劉世芳：支持延長辦理

美眾議院外委會主席麥考爾　今率團訪台

快訊／民進黨地方主委改選結果出爐　「親賴」盤據半邊天

民進黨苗栗黨部主委改選傳賄選　陳光軒指控當選人陳詩弦涉買票

綠議員喊參加青鳥行動　詹江村揭盜圖酸：妳跑去香港幹嘛？

賴清德喊話諒解藝人　學者批「愚蠢說法」：顯得上街十萬人是笨蛋

幕後／國安單位清查根本沒「匿名飛官」　報退賠款價遠超300萬

拉力賽爆自撞「電商董座」卡駕駛座身亡　主辦單位曝奪命原因

民進黨台南市黨部選舉　新潮流系郭國文當選市黨部新任主委

台中女警自拍反詐影片爆紅！IG破2萬追蹤　粉絲敲碗喊：把我抓走

放下薯條！愛吃「超加工食品」7後果　失智風險增25%

象獅主帥賽前碰面「交流」　平野跟餅總拍謝：有擋到跑者

松鼠害新竹香山停電　台電緊急搶修：已提前復電

清法戰爭140周年　基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場

「3種深海魚」重金屬含量高！醫師警告：吃太多恐加速失智

修煉黑金戰力！新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

球速不是最重要　魔神樂開季5連勝：隊友給我很多分數

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

政治熱門新聞

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

「匿名飛官」寫公開信給賴清德引關注

14年飛官不續簽：不想賭未來5年能平安

飛官稱寧賠錢退伍　空軍：不排除認知戰

快訊／馬辦：何時稱我們中國人是需要被原諒的事？

賴清德喊話諒解藝人　學者：顯得上街十萬人是笨蛋

青鳥行動「528再聚街頭」　名嘴籲藍白反擊：會被綠用民粹玩死

賴清德：盼與中國邁向和平共榮

綠地方主委改選結果出爐　「親賴」盤據半邊天

幕後／國安單位清查根本沒「匿名飛官」

台藝人紛表態統一！　凌濤轟賴清德「只會體諒」沒辦法解決

呂秋遠酸小黨終結者黃國昌別想選新北　預言兩年後變民眾黨棄子

民進黨中央人事悄搬風　陳明真任主席室特助

五月天、蔡依林喊「我們中國」　藍委盼陸克制情緒：別公審藝人

更多熱門

相關新聞

解放軍環台軍演　總統府：對國際秩序的公然挑釁

解放軍環台軍演　總統府：對國際秩序的公然挑釁

中共解放軍日前在台海周邊展開「聯合利劍2024A」軍演行動，新華社指其為正當、及時和必要。對此，總統府發言人郭雅慧說，中國近日的單邊軍事挑釁行為，不但破壞台海和平穩定的現狀，更是對國際秩序的公然挑釁，也引發國際社會的嚴重關切及譴責，期待中國以兩岸人民的安全幸福為念，互利互惠、共存共榮。

總統府遺憾中軍事挑釁　有信心守護國安

總統府遺憾中軍事挑釁　有信心守護國安

台大教授姜皇池　婉謝國安會諮委職務

台大教授姜皇池　婉謝國安會諮委職務

快訊／賴清德520就職日「0共機」侵擾　8共艦在台海周邊活動

快訊／賴清德520就職日「0共機」侵擾　8共艦在台海周邊活動

快訊／520拒唱國歌、秀台獨旗幟　基進籲賴清德「中華民國只是過渡」

快訊／520拒唱國歌、秀台獨旗幟　基進籲賴清德「中華民國只是過渡」

關鍵字：

總統府美國議員台美經貿區域和平民主自由

讀者迴響

熱門新聞

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

獨家／丟丟妹緊急送醫開刀！

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

9.6萬標下拿破崙生殖器：尺寸如嬰兒手指

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面