快訊／520拒唱國歌、秀台獨旗幟　基進籲賴清德「中華民國只是過渡」

▲基進黨王興煥舉台灣獨立旗幟，唱國歌不起立。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

今是520正副總統宣誓就職典禮。而在典禮上，總統蔡英文領唱國歌的環節時，在現場觀禮的台灣基進黨黨主席王興煥並未與其他與會賓客一同起身，他也同時舉起台灣獨立旗幟，引起熱議。基進黨稍早回應，呼籲總統賴清德「中華民國只是過渡，莫忘台獨初衷」。

對於今日情況，基進高雄市議員張博洋說，一年半前他跟基進台南市議員李宗霖在市議會宣誓就職時，也是拿著台獨旗，並拒絕向中華民國國父鞠躬行禮。他強調，參選入政不是因為認同中華民國，而是唯有如此才能延續台灣獨立的理念價值，台灣獨立是基進的黨綱與精神，不是歷史文件。台灣的民主必須有人一直都是在「理想的堅持」，而非雙手一攤屈就中華民國的殖民。

李宗霖指出，這一年半來，他跟張博洋共同秉持著守護台灣的信念，在地方議會就算頂著最大的地方壓力，也要阻絕中國透過里鄰系統滲透，這是連其他本土政黨的議員都不太提的事情。他表示，如果地方市議會這麼需要台獨份子，那難道國會中不需要台獨份子嗎？中央民意代表甚至國家領導者，不需要台獨份子嗎？

李指出，王興煥手舉台獨旗，背後站的卻是混亂國政的台奸。台獨份子與台奸一同觀禮，這不叫多元融合，這是國家認同混亂，而這種離譜的事情只有在中華民國政府才會發生，國家總統的就職，授印的是向中國屈膝跪見中聯辦的韓國瑜，觀禮的是要兩岸一家親的柯文哲，能確定他們唱國歌時，內心效忠的對象是相同的嗎？他們在立法院的提案，效忠的是台灣人民嗎？