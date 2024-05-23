張榮興接任警政署長　劉世芳：配合打詐新四法建構全民免疫力



記者張君豪／台北報導



內政部23日下午舉行警政署新舊任署長交接典禮，由部長劉世芳主持，包含多國的駐台使節、貴賓和警察同仁出席。劉世芳致詞肯定黃明昭從2021年6月起擔任警政署長任內推動多項重要改革，為台灣警政建設和治安維護做出重大貢獻。

▲新舊任警政署長23日下午在警政署進行交接，由內政部長劉世芳進行監交。（圖／記者張君豪攝）



劉世芳表示，黃明昭任內貢獻包括：針對科技犯罪的趨勢，推動科技偵查革新。完成刑事局科技犯罪防制中心及刑事鑑識中心法制化，並擴充科偵設備和訓練科偵人才，總投資達21億元。



另外警政署協助推動打詐綱領1.5版，成功偵破3萬598件詐欺案，查獲5萬276名嫌犯，並攔阻75.8億元詐騙匯款。推動詐欺犯罪危害防制條例草案，進一步完善打詐法制。





▲▼警政署卸任新任署長交接典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

黃明昭任內也推動修訂多項法律，減輕警員使用警械的壓力，並保障相關權益。另外在黃任警政署長期間、投入1.7億元改善辦公廳舍，推動「精進員警執勤安全方案2.0」，添購新式裝備，確保執勤安全。此外，黃明昭也提高警員超勤加班費、警勤加給，推動「深夜勤務津貼」，受惠警察達6.9萬人。

為表彰黃明昭對台灣警政工作的貢獻，內政部頒發一等內政專業獎章，政府因肯定黃明昭署長任內工作，黃卸任後將調升任國安局副局長。

劉世芳並對與會外國使節和貴賓介紹新任警政署長張榮興，張畢業於警察大學50期，曾任新竹縣警局長、保六總隊長、警政署督察室主任及北市警局長等職務，具備豐富警政經驗和學識。

張榮興在北市警局長任內，全面打擊黑道幫派、詐欺和毒品犯罪，成績斐然。2023年，台北市在Numbeo安全指數中排名全球第三，治安滿意度獲得金獎。

劉世芳對張榮興提出了幾項施政期許：全力推動打詐綱領2.0，配合行政院「打詐新四法」完善打詐策略，建構全民防詐免疫力。強化緝毒掃黑肅槍：加強製毒源頭查緝，阻斷毒品供應鏈，落實校園幫派情蒐，並強化邊境查緝非法槍械。強化科技偵查、持續發展創新警政科技，提升刑事鑑識、科技偵查技術及設備，應對新型態犯罪。