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新航亂流「傷者集中機尾」！　醫師憶機內慘況：12年來最恐怖

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空客機遇亂流，造成乘客1死104傷。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

新加坡航空SQ321班機21日遭遇強烈亂流，導致飛機突然升墜400英尺，造成機上1死104傷，其中多人頭顱、脊椎受傷，恐造成永久損傷。一名當天首批進入機艙協助救援的醫師回憶稱，一開始曾質疑獲報的受傷人數，因為進入機艙時乘客傷勢不重，怎知越往後走，靠近機尾處的傷者越來越多，且越來越嚴重，而這也成為曼谷機場醫療團隊駐紮12年以來遇到的最大挑戰。

根據《新明日報》報導，這起意外發生在5月21日下午4時左右，當時載有211名乘客與18名機組人員的SQ321正從英國倫敦飛往新加坡，然而飛機在經過緬甸的伊洛瓦底盆地上空3萬7000英尺處時，遭遇強氣流，先是上升400英尺，後又下墜同樣高度，最終在泰國曼谷機場緊急降落。

素萬那普機場的醫療團隊成員維詹婭醫生在接受《泰國公共電視台》訪問時表示，這是機場第一次處理如此緊急和大規模的航空事故。她坦言，最初聽見機組人員通報的受傷人數時，內心還有點疑惑，因為機艙前半部的損傷沒有通報中的這麼嚴重。

▲▼新加坡航空乘客返抵樟宜機場。（圖／路透）

▲新加坡航空乘客最終返抵樟宜機場。（圖／路透）

她說，「機長表示，該航班需要緊急醫療協助，我們隨即與其他部門協調，並籌備醫護人員、醫療設備以及各種應對方案。當時我們的團隊只有20分鐘可以做準備。」

她是首批進入機艙內救援的醫療人員，一開始機艙前半部並沒有損壞，但在進入機艙後方時，損毀情況與傷者數量都越來越多，尤其是機尾處的損壞最為嚴重，出現大量傷患。他們迅速評估機內情況，並立刻告訴機場負責人，啟動多人事故的緊急計畫。

維詹婭醫生回憶道，當時機艙內的氣氛非常平靜，可能是因為大家剛經歷了可怕的事故，尚未回神。而乘客們看到救援隊時也沒有大聲喊叫，反而積極配合，並為醫療團隊開路。

她也表示，當天除了場面緊張外，救援團隊遇到的最大障礙就是天氣問題。救援工作開始約2小時後，他們得知20分鐘後就將下雨，因此施工團隊立刻在一旁搭起帳篷，避免乘客下機時被淋溼。

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