　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬來西亞：恐怖組織藉線上遊戲招募新血

▲▼電腦,電玩,阿宅,線上遊戲,辦公,學習,數位教學。（圖／達志／示意圖）

▲在東南亞利用線上遊戲做為招募年輕人加入恐怖組織平台的情形不斷增加。（圖／達志／示意圖）

文／中央社

馬來西亞外交部東南亞區域反恐中心（SEARCCT）最近揭露，恐怖組織利用線上遊戲招募年輕人加入他們的行動，這個趨勢被視為是對國家的最新威脅。

東南亞區域反恐中心研究與出版主任肯尼慕羅德（Kennimrod Sariburaja）出席大馬2024年國家團結週活動時透露這項訊息。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報等馬來西亞媒體報導，肯尼慕羅德指出，恐怖組織招募年輕一代的手法已在西方國家散播，尤其是右翼的極端組織，這些組織特別設計線上遊戲在西方招募新成員。

他說，這個趨勢是由東南亞區域反恐中心透過地平線掃描（Horizon scanning）發現，主要目的是要發現對國家安全構成的新潛在威脅。地平線掃描是利用一種特別的系統或方法，識別並預測涉及使用網際網路和社群媒體的未來威脅。

肯尼慕羅德認為，這種線上遊戲在年輕一代非常流行，也被廣泛使用，由於這種遊戲擁有自己的遊戲聊天室，難以監控，僅有特定成員獲准進入聊天室。

他並說，聊天室不僅能祕密傳播極端主義的意識形態，也可以讓年輕人成為恐怖組織與激進分子的招募對象。

肯尼慕羅德認為，在東南亞利用線上遊戲做為招募年輕人加入恐怖組織平台的情形不斷增加，去年在新加坡就有兩名分別是15歲與16歲青少年因在聊天室被恐怖組織招募而被捕。

他表示，這種威脅不僅在鄰國被發現，在大馬也有增加的可能性，馬來西亞人平均上網時間多達每天8小時17分鐘，不僅在東南亞國家居冠，也在全球排名第3，僅次於阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯。父母在這方面要嚴格監督。

另外，肯尼慕羅德強調，除了線上遊戲威脅外，大馬也面臨人工智慧技術與假訊息威脅。

ET快訊
快訊／蕭敬騰深夜突發文：做個好漢子堂堂正正中國人
快訊／阿信脫口「我們中國人」後首回應
海陸男闖入女輔導長香閨！「掏出生殖器」跟她內衣褲合照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬來西亞：恐怖組織藉線上遊戲招募新血

「婚禮接她捧花」閨密竟是小三！　人妻崩潰：長跑8年尪婚後秒出軌

南韓遠程地對空導彈攔截系統研發完成　2028年部署對抗北韓威脅

首位千禧世代聖人！神童15歲病逝「死後創2奇蹟」　教宗方濟各認證

不甩國際法院！以色列「照轟拉法」　加薩居民吐心聲：不會停止

本世紀第2慘！智利連環大火「奪137命」　縱火犯竟是22歲消防員

台灣是富國島第2大客源　4個月近7萬人次到訪

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼「和父親上床肉償」　驚揭恐怖亂倫內幕

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙重振雄風　3個月後仍無效他氣瘋

63歲翁倒斃浴廁！頭破血流長蛆蟲　「3天後飄屍臭」同住兒才知喪父

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　藍委笑開懷、韓國瑜努力憋笑

清窗戶墜樓壓路人「頭部重傷吐血」搶救6天亡　男過失致死罪送辦

高雄伯突扯女童書包！　被逮辯：教她減輕重量

馬來西亞：恐怖組織藉線上遊戲招募新血

「婚禮接她捧花」閨密竟是小三！　人妻崩潰：長跑8年尪婚後秒出軌

南韓遠程地對空導彈攔截系統研發完成　2028年部署對抗北韓威脅

首位千禧世代聖人！神童15歲病逝「死後創2奇蹟」　教宗方濟各認證

不甩國際法院！以色列「照轟拉法」　加薩居民吐心聲：不會停止

本世紀第2慘！智利連環大火「奪137命」　縱火犯竟是22歲消防員

台灣是富國島第2大客源　4個月近7萬人次到訪

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼「和父親上床肉償」　驚揭恐怖亂倫內幕

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙重振雄風　3個月後仍無效他氣瘋

63歲翁倒斃浴廁！頭破血流長蛆蟲　「3天後飄屍臭」同住兒才知喪父

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

許淑華免幫繳240萬！南投警方認「行政瑕疵」　同意撤銷爭議罰單

《咒術迴戰》第二季洗腦神曲觀看數破億　King Gnu發文感謝

澳門必玩！搭免費纜車賞超威水舞、金碧輝煌路氹城　2搭乘點一次看

LINE都要喊「學長」　老牌即時通訊平台ICQ宣布6／26停運

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

相關新聞

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

台灣是越南富國島第2大國際客源，今年前4個月的台灣旅客人次將近7萬，當地娛樂集團鎖定台灣市場研擬加強員工培訓，除要會說中文，還得掌握台灣旅客的飲食與生活習慣。

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼和父親上床肉償

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼和父親上床肉償

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙能重振雄風

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙能重振雄風

老翁倒斃浴廁長蛆　飄屍臭同住兒才知喪父

老翁倒斃浴廁長蛆　飄屍臭同住兒才知喪父

泰保全墜樓卡電箱！人妻目睹「屍體吊半空」

泰保全墜樓卡電箱！人妻目睹「屍體吊半空」

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞

讀者迴響

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面