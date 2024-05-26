這職業收入驚人！高手月薪12.6萬　工作內容曝光

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採榴槤高手「月薪可達12.6萬」　工作內容曝光

▲榴槤。（圖／CFP）

▲只要能夠正確判斷榴槤熟度，就能來做這份工作，月薪可達12.6萬元。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

越南近年大幅增加榴槤的種植面積，連帶讓榴槤採摘工人的需求提升，只要你願意爬上榴槤樹，能夠正確判斷榴槤的熟度，每個月就能賺進5000萬至1億越南盾（約新台幣6.3萬至12.6萬元），待遇比普通工人更好。只不過這份工作並不適合所有人，曾經有工人失誤，被罰700萬越南盾（約新台幣8860元）。

越南快訊報導，榴槤採摘工人的薪資高，是因為能夠發揮關鍵作用，減少農場業主的損失，工人們必須擁有高度專業知識，因為榴槤有許多品種，每一種都有其獨特外觀，必須觀察莖、外皮與刺的顏色，且施肥方法、降雨量等因素都會影響到榴槤採摘的最佳時機點，有些需要90天就能收成，有些則是需要110至120天。

不過這一切都難不倒25歲男子Nguyen Trong Tan，他可以在短短數分鐘內採摘20多顆貓山王榴槤，很受榴槤農場業主的歡迎。他透露，榴槤外表顏色稍深、刺的尖端變得較為柔軟，大概就是已經成熟，但最重要的還是敲擊榴槤時發出的聲音，可使用刀柄敲向榴槤，成熟榴槤發出的聲音聽起來沉悶空洞，未成熟榴槤則會發出堅實的聲音。

採摘榴槤的收入頗高，平均一名採摘榴槤工人每日可賺200萬越南盾（約新台幣2530元）。儘管這份工作的薪水相當驚人，且可透過輕拍的動作來判斷榴槤是否已經成熟，但要真正確定榴槤成熟程度仍存在一定的困難度，這一點很重要，因為完全熟透的榴槤較難銷售，且外銷出口的榴槤要比在國內販賣的榴槤更不熟一些。

從事榴槤採摘工作3年的32歲工作者Nguyen Cong Thanh透露，即便敲擊聲音聽起來成熟完美，但有些榴槤打開之後還是沒熟。未成熟可能會讓榴槤商人面臨巨大損失，採摘工人可能為這項錯誤判斷支付高達一個月工資的罰款。

若以Nguyen Trong Tan的團隊來說，當榴槤未成熟比例超過總數2%的時候，就會受罰。29歲工作者Le Thanh Binh指出，剛開始工作的時候就曾被罰過700萬越南盾。

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