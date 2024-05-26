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火車撞上落軌平台車　運安會查出風險點名鐵道局、台鐵改善

▲▼大雨沖刷使台鐵軌道邊坡滑動。（圖／台鐵）

▲去年5月9日發生工人將平台車遺留在軌道上，導致台鐵區間車撞上毀損。非當事新聞。（示意圖／台鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

去年5月9日台鐵行駛嘉義至水上鄉南靖的區間車，撞到遺落在軌道上的工程平台車，造成列車損壞，交通部前部長王國材也說出重話，要求摒除便宜行事的習慣。國家運輸安全調查委員會近日公布調查報告，發現有多項風險，要求鐵道局落實廠商的工區管理檢查，台鐵公司強化行車人員的訓練等。

去年5月9日凌晨0時，施工人員在水上鄉台鐵東正線299公里762公尺處，施作鐵桿基礎封頂作業，用黃色手推平台車載運施作工具及材料，3時40分施工結束，平台車卻遺留在軌道，導致台鐵3121次區間車於5時11分撞上平台車，列車主排障器、輔助排障器等設備損壞。

運安會立案調查，共有11項調查發現、8項改善建議。運安會指出，調查肇因為現場工程師、負責人及監看員未落實完工檢查，未確認機具撤離情形後再離開工區，以致平台車遺留在東線軌道上，造成台鐵恢復營運後，列車撞上。

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調查報告揭露10項風險，包括現場負責人變更管理機制未完善，無法讓被臨時指派人員充分了解現其工作職掌及檢查重要性、廠商完工後檢查程序未參照鐵道局作業標準、台鐵行車人員在職訓練未發揮效用，司機員未能依規定即時停車及通報，仍以不安全觀念駕駛列車等。

運安會表示，鐵道局針對鐵路沿線施工安全管理，應改善強化安全教育訓練、
建立現場負責人變更管理機制，及建立出入工區人員及機具材料檢核機制，並納入完工後申請路線解除封鎖之確認項目等。

台鐵改善建議，運安會表示，應強化行車人員教育訓練，落實模擬機駕駛訓練機制，並納入營運路線可能發生之列車行駛異常情境如異物入侵軌道，確保司機員能依規章正確處置及通報，提升未來電聯車主排障器撞及軌道異物的抗撞、掃除能力。

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