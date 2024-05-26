青鳥行動「528再聚街頭」　名嘴籲藍白反擊：會被綠用民粹玩死

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）



記者張靖榕／綜合報導

藍白強推國會改革引發社會反彈，大批民眾、民團聚集立法院外抗議，24日晚間抗議行動號稱現場達到10萬人，並將在28日「再聚街頭」。名嘴「歷史哥」李易修呼籲，「藍白再不辦群眾大會，真的會被綠用民粹玩死。」

李易修在臉書發文表示，國民黨和民眾黨應該也要辦群眾大會，喊出「國會正常化，民主正常化，國家正常化」，或是「反黑箱，反擴權，反民粹」等口號，但大會地點不要辦在青島東路，「挑一個周六傍晚辦在自由廣場就好，展現理性訴求，讓非民粹群眾不被綁架，有一個民主發表的空間。」

大批年輕人、教授、社運人士與一般民眾24日聚集立院外青島東路抗議，在網路上被稱為「青鳥行動」，也稱「反立法院擴權行動」。號召行動的經濟民主連合等民間團體在當天活動結束後，呼籲周二（28日）國會改革法案續審時「再聚街頭」反國會濫權，訴求包括1.行政院提出覆議、2.憲法訴訟、3.公民複決、4.罷免濫權立委、5.強化監督國會、6.強化民主防衛。

藍營人士則在臉書發起「我不在青島東」表態，國民黨桃園市議員凌濤批評民進黨「當家鬧事」，想動員幾萬人就擋下法案，「不好意思，我不在青島東，下周二也不會在。」國民黨發言人楊智伃則說，「不上街不代表不愛台灣，上街的不代表全部的台灣。」