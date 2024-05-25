轟賴清德只在意民進黨利益　朱立倫：別從國人中找敵人

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會昨日續審國會改革法案，但院外卻聚集大批群眾抗議；總統賴清德則在臉書發文力挺抗議群眾，感謝大家捍衛民主價值。對此，國民黨主席朱立倫今（25日）表示，該篇貼文他沒有看到「總統」的言論，完全是以民進黨的利益出發，呼籲賴清德，「你是中華民國總統，不要從國人當中找敵人」。

朱立倫表示，很遺憾昨天晚上看到的是「民進黨主席」發表的臉書文，他沒有看到「總統」發表的臉書文，這篇從頭到尾都是從民進黨的利益出發，從民進黨的角度出發，沒有從國家利益以及總統高度出發。

朱立倫提醒賴清德，「你是中華民國總統，不要從國人當中找敵人，更應該從國家利益考量、總統高度出發，不要忘記高度，也忘了國家整體的利益」。

對於昨晚不少國民黨幹部開始在臉書等社群平台上放上「我不在青島東」的號召，是否要開始打空戰？朱立倫說，他們希望透過網路，而不是馬路，讓年輕朋友看到事實，這次的改革是為了中華民國的自由民主，為了台灣向上提升，這是民進黨長期來的主張，讓人民來做主，讓陽光照進國會，把打貪除弊透過改革揭露出來，看到陽光國會，清廉政治。

朱立倫說明，反改革力量可以在馬路上或是受到不明資訊影響，透過網路的宣傳，讓大家知道真正改革是什麼。

針對賴清德未來可能到立法院做國情報告，朱立倫表示，他相信國會改革也包括國情報告，賴清德真的要來就大方來，不用擔心有不禮貌地方，他要怎麼回答補充說明都可以，如果不來有100個理由，就不需要勞煩他了。

