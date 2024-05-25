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網PO蹭立院集會物資「戰績」　她嘆：把別人奉獻的精神當理所當然

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨日審議國會改革相關法案，引來10萬名民眾包圍周邊道路，抗議立院審議程序問題及表達對法案有擴權之疑慮。但有網友在網路曬出自己到現場索取物資的戰績，並嘲諷「來黨的場，黨給你吃飽」。對此，財經網美胡采蘋今（25日）表示，有些人會互相幫助，分享自己的東西，希望彼此能壯大，但也有另一群人認為，自己拿東西是應該的，這些人沒被欺壓過，就把別人奉獻的精神當作理所當然。

昨晚立法院外，聚集十萬名民眾為抗議「國會改革」相關法案修法過程中，存在程序不正義或國會擴權的疑慮。然而，有網友在網路上曬出，自己到現場搜刮多項物資的照片，其中，包括能量飲料、便當、粥、餅乾等項目，並語帶嘲諷地寫下「來黨的場，黨給你吃飽」的文字。

針對此事，胡采蘋提到，之前大學生吃白飯槓上店家的事件，她一直不理解為何在整個社會能掀起那麼巨大的討論，一定是觸碰到了這個社會某一種隱含的精神。

胡采蘋說，看到這則貼文，她有點領悟到那是什麼了。「這個社會中，有一方是長期受欺壓，受到體制性的歧視，到了國際層次的事務，也長期受打壓、失去身份，因此這群人會互相幫助，分享自己有的東西，願意出門去表達支持的心願，希望彼此能壯大，能活下來，社群越來越好。」

胡采蘋指出，但也有另一群人認為，拿東西是應該的，本來就應該給的，伸出手來就應該有東西，東西怎麼來的是你家事情。

胡采蘋強調，這種人沒被欺壓過，把別人奉獻的精神當做理所當然，不體諒，甚至有些人還惡意破壞。「大概就是這兩種底層精神的交戰吧，後者我覺得就送中，就會治好。」

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