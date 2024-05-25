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工會控裁基層增官位「年多花600萬」　交通部要中華郵政訂溝通期程

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政虧損，今年將縮編裁減274人。（示意資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政虧損今年要縮編裁減274人，但工會指控基層人力遭裁、屏東郵局卻增主管職，每年用人費用估多500萬到600萬元。交通部表示，此為中華郵政公司內部依規定視業務需要進行組織調整，交通部支持郵政公司與工會保持良性溝通，並請中華郵政研訂溝通期程，積極做好各項準備工作。

中華郵政去年郵務、儲匯、壽險虧損16.5億元，每股盈餘-0.2元，百年郵政首度虧損，傳出今年將縮編裁減274人，但屏東郵局卻增主管職，每年預估將多出500萬到600萬用人費用，遭屏東郵政工會質疑政策失當卻裁基層、增官位、擴組織，怒要向交通部陳情。中華郵政公司則表示，屏東郵局組織調整是依照業績核算升等，兼具激勵員工士氣和業務發展。

交通部表示，有關媒體報導屏東郵政工會質疑中華郵政公司政策失當卻裁基層、增官位、擴組織一事，據悉主要為公司內部依規定視業務需要進行組織調整，並已透過各項會議與工會溝通。基於公司治理與業務需要調整組織的過程，勞資雙方和諧為最首要前提，交通部已請中華郵政公司持續進行內部溝通，研訂溝通期程並積極做好各項準備工作，讓員工工作安心、凝聚全員共識，才能追求更好的營運績效。

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交通部指出，交通部支持中華郵政公司與工會保持良性溝通，並已建立由公司董總與工會定期溝通的制度，請中華郵政公司透過業會交流運作機制，協助屏東郵局與工會解決員工的問題，並定期回報相關協商進度。

交通部強調，中華郵政公司開創新制提升業績及服務民眾，仍應同時做好照顧員工的健康與福利，交通部持續關注並給予必要的協助，請中華郵政公司持續落實與工會溝通及精進業務，以穩健提供國人普遍、公平、合理之郵政服務。

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