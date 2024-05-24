防吊臂砸中捷憾事　交通部增訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

▲中捷去年發生遭建商工程車吊臂砸中意外。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

去年5月台中捷運車廂慘遭興富發建案工程車吊臂掉落砸中，釀1死、15傷，交通部今(24日)預告修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，增訂高空吊掛作業應提出安全影響評估，明定作業計劃要包含高空吊掛作業、區域範圍、位置和時間等，預計最快下半年發文地方政府實施。

交通部表示，基於公共安全，強化防護捷運沿線兩側高架路段捷運設施之高空吊掛作業監督管理作為，以及建立巡查機制，因此修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，其中申請建造執照審核規定，為強化高空吊掛作業審查，增訂高空吊掛作業亦應提出安全影響評估報告。

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另修法也增訂施工計畫應載明高空吊掛作業行為之區域範圍及與捷運設施相 關之位置、內容、時間、機具及安全防護措施等，並明定作業計畫應包含高空吊掛作業。

▲去年中捷發生吊臂砸中意外釀1死15傷。（資料圖／市府提供）

交通部表示，考量捷運工程實務上由地方政府捷運局等機關主辦，將捷運工程建設機構文字酌修為「捷運工程建設機關(構)」，以保持執行單位彈性；並增訂捷運工程建設機關及捷運營運機構，應訂 定本辦法劃定之禁建、限建範圍之巡查項目、頻率及基準，並適時建立聯合稽查機制，辦理定期巡查。

鑑於全國各捷運系統環境條件有別，交通部也增訂審查作業基準由中央主管機關定之，但當地直轄市或縣市政府另有規定者，從其規定。相關法規將預告60天蒐集各界意見，若順利的話，最快今年下半年可發文地方政府實施。