上任首次部務會報！李孟諺提2指示6願景　推觀光亮點帶動兆元商機

▲交通部新戰鬥團隊齊亮相，左起為政務次長陳彥伯、部長李孟諺、政務次長伍勝園、常務次長林國顯。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長李孟諺今(23日)主持上任後首次部務會報，交長李孟諺提出2點指示和6大願景，其中兩大指示要求注意辦理端午節疏運及0403震災台鐵北迴鐵路復原工作，並提出6大施政願景規劃，包括強化道安、推動台灣觀光亮點帶動兆元產業和國旅破億旅次、建置幸福交通網、提升有感氣象服務等。

交通部於今召開新任交通部長李孟諺上任後首次部務會報，其中兩大指示要求注意辦理端午疏運以及震後台鐵北迴鐵路復原。由於今年端午連假為新執政團隊上任後首個連假疏運，李孟諺要求落實相關運具、設備及場站安全檢核，隨時關注滾動檢討疏運量能，視需求調整班次因應；另連假如有緊急搶通工程需要，應注意交通安全維護，確保施工同仁及其周遭民眾安全，交通阻斷或壅塞除緊急應變外，應即時透過多元方式傳達讓民眾充分瞭解並因應。

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另0403花蓮震災後台鐵北迴線災後復建規劃，李孟諺要求台鐵公司務必依排定期程積極趕辦，確保各項復建方案如期如質完成，相關工程施工期間，應加強相關安全防護措施及注意施工安全。

李孟諺會中也提出六大施政理念，首先在建構道路交通安全，降低交通事故方面，從工程、教育、監理及執行構面，加速道路優化，運用科技軟硬體設備；進行交通安全宣導，提升駕駛人員安全意識；定期公布全國及各縣市區域道路安全執行績效；透過推動「永續提升人行安全計畫」及完成「整體道路規範指引」等方式，強化道路交通安全網。

第二、推動台灣觀光亮點，帶動兆元產業，爭取國際觀光客來台，李孟諺提出塑造台灣觀光新品牌，立足國際旅遊市場；並營造環島百大亮點，使得國旅破億旅次，觀光旅遊場域跨域整合連結智慧科技，再創多元旅遊新熱潮，提升景區及產業服務特色。

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

第三、公共運輸方面，李孟諺以幸福綠色運輸為藍圖，提升智慧公共運輸系統及使用率；推動偏鄉交通平權，滿足民行需求；全國環島自行車路網優化，推動最後一哩路綠色運輸，推廣多元自行車旅遊，打造台灣為自行車騎乘大國目標邁進。

第四、李孟諺表示，幸福交通網建設在公路部分，強化高快速公路網系統連接；改善幹線瓶頸路段及強化地方服務；健全海空港及重要科學或產業園區聯外；在交通鐵道部分，台鐵安全服務應全面升級，做好營運安全；另提升旅運服務及鐵道觀光、都會區之鐵路立體化、環島高效鐵路網建構及環島鐵路雙軌化、推動高鐵延伸建設及運能提升。

第五、在空運及港務方面，李孟諺表示，將以優質海空運鏈結全世界，建構東亞航空樞紐為目標，建設國家航空門戶，持續推動第三航廈及第三跑道建設，升級機場服務；另將優化飛航服務設施、強化機場軟硬體設施；並精進搖控無人機管理、建設發展智慧永續航運、打造AI綠色航運、形塑亞太智慧運籌中心。

第六、李孟諺也提出提升優質有感氣象服務，運用人工智慧及資料科學等新興科技，精進天氣、氣候、地震及異常大浪等之預警及防救效能，提供有感氣象服務，觀測現代化、預報精緻及服務多元化等，調修氣象法規政策，營造氣象產業發展。