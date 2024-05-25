「暴君型主管」會封鎖員工實力！「解放者主管」讓團隊最佳狀態

▲「暴君型主管」讓員工變得萎縮、退卻。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

電影《穿著Prada的惡魔》裡的女老闆米蘭達，無情又容易製造出歇斯底里、恐懼的環境氛圍，讓人印象深刻，所有人看到她出現只想抱頭鼠竄、尋找掩護，而現實中也有很多這類「暴君型主管」。不過根據領導力思想家提到，這種類型主管只會讓周圍的人萎縮、退卻，員工只敢表現得安全、平庸；另一種「解放型主管」讓員工們安心、信任，反而能大展實力，整個團隊氣氛和工作表現都呈現最佳狀態。

莉茲．懷斯曼（Liz Wiseman）是世界頂尖領導力思想家，曾在2019年入選為世界50大管理思想家（Thinkers50）之一，她在新書《影響力領導》分享不同領導者帶來的狀態，其中一種「暴君型主管」會營造緊張的環境，壓迫人們的想法與能力。

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她舉例，一家大型電信公司負責戶外作業的資深副總珍娜．希利，雖然身高僅161公分，卻總有俯視部屬的姿態。她嚴肅、聰明、經驗老練，卻是不折不扣的暴君。她的同事形容，「她製造一種歇斯底里的環境。她在四周製造恐懼，恫嚇與霸凌別人，直到得償所願。她的主要領導方式是：『你還能再為我做些什麼？』」另一個同事說，「她有點像是電影《穿著Prada的惡魔》裡那位無情的米蘭達。」

珍娜的惡霸狀態會「隨機發作」，周圍的人都無從預測，也不知道會是下一個受害者。她曾在簡報現場發飆，讓後面報告的人都跟著僵硬、緊繃，還有人開始慌亂修改，刪除任何可能惹惱暴怒領導人的內容。後來員工們都撐過了會議，但實際上沒什麼內容，也沒有達到任何成果。

珍娜後來霸凌另一家協力廠商，最後被逐出組織，到另一家公司當營運長，沒想到2周就被貶職，6個月後就被掃地出門。莉茲解釋，人們對珍娜這種領導人退避三舍，這類暴君會封鎖才智的流動，他們所到之處，都發現人們沒有發揮自己真正的實力。

▲暴君型主管會讓大家表現得很「安全」，卻不敢發揮實力。（圖／CFP）

另一個例子是全球軟體巨擘思愛普（SAP）的全球客戶營運總裁羅伯．英斯林（Robert Enslin），他說話總是帶著「平靜的自信」，跟工作上的人都像是同輩般打成一片，他底下帶的主管形容他，「他很擅長讓你解除武裝。他是個普通人，和我們一樣。即使你的職等比他低了三級，他仍會想要知道你的想法。」

他的同事們認為，在他身邊不一定要跟他講「他想聽的話」，羅伯的態度讓四周的人感到安心，那種安全感讓他在經營這個大型銷售組織時，得以一帆風順。

曾經羅伯受命接管日本分公司，解決一些銷售業績問題，當他們跟新的日本領導團隊在第一次預測會議，就知道預測流程一塌糊塗，但他沒有像個獨裁者一樣批評他們的失敗，直接指示解決方案，而是自我克制、開始學習。

他協助他們理解現有流程的限制與新流程的優點，然後他借取他們對日本商業的知識，詢問他們：「我們如何更上一層樓？」他創造空間，讓團隊嘗試新方法，自行解決問題。他陪著他們研究問題數個月之久，直到他們可以執行正確預測業績的預測流程。

書中也提到，羅伯的團隊曾經表示，「我們知道他必定承受來自更高層的壓力，可是他沒有製造焦慮給我們。他保持平靜，從不驚慌失措。他不會拿馬鞭驅策他的部屬。」另一位他帶的人說，「在危機時刻，他提出更多問題─迫使你認真思索局勢的那種問題。你感受到他有看不見的手在導引決策。」

還有同事說，「他對問題強硬，但對人溫和。你相信他會挺你，因此當你不可避免地犯錯，他會先幫你解決，而不是鞭笞你。我們感受到同舟共濟，意思是壓力施加在整個大部門，而不是某個人承擔龐大壓力。」、「羅伯不是將焦點放在他自己，而是你，以及讓你把工作做到最好。」這類型主管的穩重，加上開放式環境，為本來會陷入危機的組織，提供了理智與安定。

▲《影響力領導》透過5大原則，讓部屬甘心跟隨，締造乘數績效。（圖／時報出版）

出版社介紹，《影響力領導》透過5大原則，讓領導者懂得成為點石成金的「乘數者」，寫給每個想在景氣艱難時代，度過資源緊絀的經理人、管理者，也寫給熱血的乘數者，繁體中文版由時報出版發行。