百年郵政虧損！今年縮編274人　工會控「裁基層卻增主管職官位」

▲中華郵政儲匯、郵務和壽險虧損，今年傳縮編裁減274人。（資料示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政去年郵務、儲匯、壽險虧損16.5億元，每股盈餘-0.2元，百年郵政虧損，傳出今年將縮編裁減274人，但屏東郵局卻增主管職，遭屏東郵政工會質疑政策失當卻裁基層、增官位、擴組織，怒要向交通部陳情。中華郵政公司表示，屏東郵局組織調整是依照業績核算升等，兼具激勵員工士氣和業務發展。

中華郵政去年郵務、儲匯、壽險大虧16.5億元，屏東郵政工會表示，中華郵政公司111年度基本每股盈餘2.4元，去(112)年每股盈餘-0.20元，百年郵政首度虧損。

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工會指出，為開源節流，去年內勤窗口人員被裁135人，今年外勤及內勤窗口人員等，全台基層人力要裁減274人，外勤郵務士投遞採群組化，每周規定減少人員上班，降低加班費和用人支出，結果卻又增加高階主管2位協理、4名高官委員，裁基層卻增官位，基層員工情何以堪。

▲中華郵政裁減基層人力，卻傳出有郵局反增主管職。（圖／屏東郵政工會提供）

屏東郵政工會理事長葉世杰表示，因中華郵政三大業務虧損，為降低用人費用，就裁減人力，今年全台要裁減274人，遇缺不補，其中屏東區就裁減7人，各局都在裁基層人力，結果中華郵政今年7月要將屏東郵局從二等甲級提升為一等乙級，可增加1個科長和3個股長，在開源節流之際，光增設主管一年用人費用就多500萬到600萬元不等。

葉世杰說，屏東郵局營收虧損且來客量下滑，卻升等一等乙級，要背負更高業績壓力，裁基層卻增主管職，業績壓力落在人力不足的基層員工身上。

葉世杰指出，工會日前已經向中華郵政溝通協調，但反映後沒有獲得正面回覆，將發陳訴書給交通部，中華郵政應檢討，而非一昧裁基層、增官位、擴組織。

▲不滿基層人力裁減，卻增加主管職，工會將發聲明陳訴書向交通部陳情。（圖／屏東郵政工會提供）

針對屏東郵局基層人力縮編卻增加主管職，中華郵政公司表示，該調整是依據「中華郵政股份有限公司組織規程」規定，中華郵政公司為應業務需要，並依營業規模分設特等、一等、二等郵局（責任中心局）。另訂有「各等郵局及各級郵局等級評定基準」，每2年視業務需要辦理調整修正。

中華郵政公司指出，為期周延並符各局實際發展趨勢，評定基準之修訂，係由各等郵局、中華郵政工會及中華郵政公司相關單位，盱衡整體產業變遷、經營環境變動及各級郵局掌理事項共同研商訂定。這次局等等級經按評定基準規定，依各局111年及112年2年度業績核算，屏東郵局自113年7月1日起由二等甲級郵局提升為一等乙級郵局。

中華郵政公司強調，此次屏東郵局升等，兼顧激勵員工士氣及屏東郵局業務發展，中華郵政公司並將督導屏東郵局做好局務管理，以提升對屏東縣民的服務品質。