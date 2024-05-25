「艾維尼」最快今晚8時生成　下周梅雨鋒面抵達「連2天豪雨最猛」

▲下周梅雨鋒面抵達，西半部將出現大雨或豪雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

位於菲律賓群島的熱帶性低氣壓目前發展受地形干擾，預估12小時後脫離菲律賓群島，屆時環境將有利發展，氣象署表示，預估最快今天(25日)晚間8點將增強生成今年第一號颱風「艾維尼」，未來路徑對台灣不會有直接影響，但下周東半部沿海要慎防長浪。

中央氣象署預報員趙竑表示，熱帶性低氣壓目前位置在菲律賓群島，將慢慢朝北北西方向往菲律賓東方海面前進，由於目前位在菲律賓群島陸地，受地形破壞影響，整體發展不是這麼好，預估12小時後脫離陸地，屆時脫離菲律賓群島後發展條件較好，預估12小時後、也就是最快今天晚間8點，將有機會生成今年第一號颱風「艾維尼」。

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至於路徑預測，趙竑表示，熱帶系統出菲律賓群島後將往北朝琉球和日本海面移動，離台灣最近時間點為明天和下周一，但距離台灣仍遠，對台灣天氣不會有直接影響，不過要留意長浪。由於目前預測往北路徑偏東移動，未來若偏西會影響梅雨鋒面，不過預測往日本和琉球海面移動機會高，破壞梅雨結構機會低。

▲熱帶性低氣壓今上午8時路徑預測。（圖／氣象署提供）

至於未來一周天氣，趙竑表示，周六、周日台灣附近水氣多，各地多雲亦有短暫飄雨，東半部有不定時短暫陣雨或雷雨，午後山區降雨明顯。

趙竑指出，下周一鋒面接近台灣北部海面，天氣轉不穩定，西半部有局部陣雨或雷雨，東半部也轉為有雨，各地嚴防強降雨出現，特別是下周二、下周三，鋒面位台灣上空，將是雨勢最明顯的時刻，各地要留意短延時強降雨，其中西半部有局部大雨或豪雨，下周四後水氣減少。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）