台灣世衛宣傳影片「第二次出生」　外交部：全球已2000萬人次收看

實習記者石嘉豪/台北報導

第77屆「世界衛生大會」(WHA)將於5月27日開議,外交部長林佳龍與衛福部長邱泰源昨(24日)下午共同召開記者會,表達我國持續爭取參與「世界衛生組織」(WHO)及WHA的堅定決心,此外,外交部表示,日前上線的「

第二次出生」(My Second Home)宣傳影片,至今全球已累積兩千萬人次觀看,外交部也邀請2350萬國人一起點閱該短片,讓更多國際友人瞭解我國訴求。

針對即將於27日開議的WHA,林佳龍表示,我國今年尚未收到WHO秘書處的邀請函,中國打壓則是台灣無法參與的唯一原因,外交部及衛福部將努力至最後一刻。

不過,對於諸多國際夥伴支持我國參與WHO及WHA的表態,林佳龍透露,我國爭取參與WHO及WHA所獲得的國際支持持續提升,11個具有WHO會員國身分的友邦,均已致函WHO幹事長,要求將邀請我國以觀察員身分參與WHA的補充項目提案,列入今年大會議程。

▲外交部長林佳龍(右)與衛福部長邱泰源(左),因應第77屆WHA召開記者會。(圖/外交部提供)

林佳龍指出,包括「七大工業國集團」(G7)外長會議及「英國與澳洲外交暨國防部長(2+2)會談」聯合聲明,均再度重申支持台灣參與WHO及WHA;美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也連續4年發表聲明支持台灣以觀察員身分參與WHA。

此外,林佳龍進一步指出,還有日本、英國、法國等近70國及歐盟的行政及立法部門,都透過致函、質詢及社群媒體發文或分享貼文等多元方式,公開支持台灣參與WHO及WHA,外交部表達誠摯感謝。

林佳龍說明,台灣有能力、也有意願為全球衛生醫療發展做出貢獻,在COVID-19疫情期間,台灣已經清楚向國際社會展現助人的善舉,又像是,在烏克蘭及敘利亞遭逢戰爭及天災時,台灣也及時伸出援手提供醫療人道物資。

「我們也將我國廠商成功研發的COVID-19疫苗技術授權給WHO及聯合國,創下世界首例,台灣也有多項醫療表現在全球名列前茅,台灣的全民健保更是被世界譽為最好的健保體系,納保率高達99.9%,這些成就及善舉均彰顯台灣是國際社會的良善力量及可靠與負責任的一員。」

▲外交部長林佳龍(右)與衛福部長邱泰源(左),因應第77屆WHA召開記者會。(圖/外交部提供)

林佳龍強調,在爭取國際參與的過程中,聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)等眾多人士,都曾對台海和平穩定安全表達關切,醫療無國界,和平更是普世價值,期盼各國基於維護WHO的精神,以更具體行動支持台灣參與包括WHO在內的聯合國體系及國際組織。

今年推出的世衛文宣推案短片「第二次出生」(My Second Home),自5月6日至今全球已累積兩千萬人次觀看。林佳龍認為,「Taiwan Can Help」(台灣可以幫忙)、「Health for All」(全民均健)都不是口號,而是會發生在我們身邊的真實故事,並邀請2350萬國人點閱該短片,再透過社群媒體分享出去,讓更多國際友人瞭解我國訴求。

林佳龍表示,我國「世衛行動團」已在24日晚間啟程赴日內瓦,進行一系列的相關推案活動,外交部也將持續與衛福部共同努力,爭取進展及突破,呼籲WHO抗拒中國打壓及背後操作,儘速接納台灣參與,才能真正落實WHO的成立宗旨,為世人健康福祉做出更大的貢獻。