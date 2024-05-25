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終於找到了！美國傳奇潛艦二戰「擊沉日軍20艘船」　殘骸海底被尋獲

▲▼二戰期間遭到日軍炸沉的美國海軍潛艦哈德號。（圖／翻攝自X／NavalInstitute）

▲二戰期間遭到日軍炸沉的美國海軍潛艦哈德號。（圖／翻攝自X／NavalInstitute）

記者羅翊宬／綜合報導

美國海軍傳奇潛艦「哈德號」（USS Harder）曾於第二次世界大戰擊沉日本帝國將近20艘船艦，只不過1944年8月卻慘遭日本護衛艦發射的第5次深水炸彈擊沉，79名船員跟著葬身大海。如今，哈德號的殘骸終於在菲律賓呂宋島尋獲，距離上一次巡邏已經是80年前。

根據美媒CNN，美國海軍歷史與遺產指揮部（NHHC）於當地時間23日表示，二戰期間最具傳奇英雄色彩的美國海軍潛艦之一的「哈德號」，在80年前最後一次巡邏慘遭日軍炸沉後，如今在菲律賓北部呂宋島約3000英尺（900公尺）深的海底下被發現，該艘船艦除了指揮塔被日軍深水炸彈炸到之外，其他地方完好無損。

翻開美國海軍歷史記載可以發現，哈德號曾於1944年8月22日在菲律賓呂宋島西部的巴丹半島擊沉日軍2艘護衛艦，然後和另外兩艘潛艇沿著呂宋島向北航行，尋找更多敵軍目標，當時美國試圖從日軍手中奪回遭到占領的菲律賓群島。

然而該年8月24日上午，在和日軍護衛艦CD-22的交戰中，雖然哈德號發射了3枚魚雷，卻沒有成功擊中，後來還反而遭到CD-22第5次發射深水炸彈擊沉，此次是哈德號的第6次巡邏，船上79名船員跟著葬身大海。

美國國家榮譽勳章博物館（National Medal of Honor Museum）指出，哈德號的座右銘是「狠揍他們」，艦長為薩謬爾中校（Samuel Dealey），1944年3至7月的第五次巡邏中表現出色，短短時間內擊沉3艘日本驅逐艦，而從1942年12月2日服役後，哈德號一共擊沉14艘日本軍艦和商船。

報導指出，美國海洋探勘公司Tiburon Subsea展開名為「迷失52」（Lost 52）的專案計畫，目標為尋獲二戰期間失蹤的52艘潛艦，在哈德號因為該計畫而被尋獲之前，至少有6艘二戰潛艦被找到。

NHHC主任考克斯（Samuel J. Cox）為一名退休的海軍上將，他在記者會上表示，「勝利的過程中會失去更多！我們不能忘記，勝利是有代價的，就像自由一樣。我們很感激『迷失52』計畫能夠讓我們有機會再次向哈德號的英勇船員致敬。」

NHHC表示，哈德號沉船是「保衛國家、犧牲性命海軍的最後安息地」，也因此哈德號應該要被視為戰爭墳墓，受到來自各方的尊重。

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