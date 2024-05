美富豪遭斬首「一旁電鋸還插電」！凶手竟是助理　偷上千萬還滅口

▲33歲科技富豪薩利赫遭到斬首肢解。(圖/翻攝Instagram@fahims)



記者吳美依/綜合報導

美國33歲富豪、科技企業家薩利赫(Fahim Saleh)2020年7月遭到斬首肢解,當局調查後發現,凶嫌竟是他的個人助理,因為擔心從老闆那裡偷竊40萬美元(約新台幣近1300萬)事跡敗露,甚至因此被女友拋棄,竟然痛下殺手。

孟加拉裔的薩利赫是一名創業投資家(venture capitalist)與奈及利亞新創摩托車叫車平台「Gokada」首席執行長,他失聯後被發現陳屍在價值240萬(約新台幣7739萬)的豪宅內,遺體已遭斬首、肢解、分裝塑膠袋內,旁邊還有一把仍插電、沾有血跡的電鋸,而凶手竟是25歲個人助理哈斯皮爾(Tyrese Haspil)。

MURDER ARREST: Police in New York City have arrested and charged the executive assistant of tech CEO Fahim Saleh with second-degree murder, after Saleh was found decapitated and dismembered in his apartment earlier this week. @ABonTV reports. https://t.co/ib5wX75Ixl pic.twitter.com/0M1199Z9pF