美富豪遭斬首「一旁電鋸還插電」！凶手竟是助理　偷上千萬還滅口

▲33歲科技富豪薩利赫遭到斬首肢解。（圖／翻攝Instagram@fahims）



記者吳美依／綜合報導

美國33歲富豪、科技企業家薩利赫（Fahim Saleh）2020年7月遭到斬首肢解，當局調查後發現，凶嫌竟是他的個人助理，因為擔心從老闆那裡偷竊40萬美元（約新台幣近1300萬）事跡敗露，甚至因此被女友拋棄，竟然痛下殺手。

孟加拉裔的薩利赫是一名創業投資家（venture capitalist）與奈及利亞新創摩托車叫車平台「Gokada」首席執行長，他失聯後被發現陳屍在價值240萬（約新台幣7739萬）的豪宅內，遺體已遭斬首、肢解、分裝塑膠袋內，旁邊還有一把仍插電、沾有血跡的電鋸，而凶手竟是25歲個人助理哈斯皮爾（Tyrese Haspil）。

MURDER ARREST: Police in New York City have arrested and charged the executive assistant of tech CEO Fahim Saleh with second-degree murder, after Saleh was found decapitated and dismembered in his apartment earlier this week. @ABonTV reports. https://t.co/ib5wX75Ixl pic.twitter.com/0M1199Z9pF — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 18, 2020

曼哈頓檢方本月24日出庭時表示，哈斯皮爾第一次偷錢被發現後，老闆不願提出指控，還允許可以慢慢還錢，但他仍第二度偷錢，並且又被發現。由於擔心面臨刑事指控，也害怕女友發現贓款後提出分手，因此凶嫌強行闖入豪宅，使用電擊槍制伏薩利赫，持刀刺死對方後，於隔日肢解遺體。

曼哈頓地區助理檢察官福特（Linda Ford）說，「他不僅計畫謀殺，還計畫逃脫制裁、掩蓋真相、消除債務、避免薩利赫在刑事訴訟中出庭作證」，應該被判第一級謀殺罪，判處20年有期徒刑至終身監禁。

不過，哈斯皮爾拒絕認罪。被告辯護律師羅伯茨（Sam Roberts）也主張，哈斯皮爾的人生「充滿創傷」，不僅童年艱辛，被罹患思覺失調症的母親長年虐待，因此罹患「極端情緒障礙」，才會在衝動之下謀害老闆，應該被判過失殺人罪，刑期為5至25年。