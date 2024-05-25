失明狗狗跑出家門　美警「連2槍射殺」飼主崩潰！當局：以為狂犬病

▲ 僅5歲的泰迪被員警擊斃。（圖／翻攝自change.org）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國警察執法過當爭議不斷，密蘇里州一名男子的5歲愛犬日前意外跑出家門，卻被獲報前來的員警當場擊斃，過程全被隨身攝影機拍下，令飼主悲憤表示，他的狗狗不到6公斤，又聾又盲且根本沒有攻擊性，不懂員警為何開槍，目前正準備提告求償。

綜合《紐約郵報》等美媒，飼主杭特（Nicolas Hunter）說明，19日下午約5時他接到友人來電，通知他飼養的5歲混種西施泰迪（Teddy）跑到鄰居家草坪，被上傳到地方臉書社團，於是杭特馬上駕車返家，半路上友人卻再度打來，告訴他泰迪死亡的噩耗。他起初還以為是誤會，打電話到警局才發現泰迪真的被射殺。

隨身攝影機拍下的畫面中，員警獲報到場後看見泰迪在鄰居家院子裡玩耍，短短3分鐘後就開槍將牠殺害。美媒取得的影片顯示，杭特趕到時員警承認，泰迪並未構成威脅，但辯稱他以為泰迪是流浪狗，且看起來「很不舒服」。

杭特質問，「所以你是為了幫牠擺脫痛苦？」沒想到員警竟反問，「不然我該怎麼做？我們連該死的動物管理機構都沒有」，甚至還以放任狗狗在外為由開傳票給他。

泰迪天生失聰，2年前失明，當天意外從杭特飼養的另一隻狗在柵欄下挖出的坑洞跑出家門。斯特金市（Sturgeon）當局堅稱，泰迪當時行為怪異，可能受傷或生病，但杭特指出，隨身攝影機畫面中泰迪唯一做出的動作就只有在員警試圖用工具套住牠脖子時扭了一下頭，甚至沒有跑步，只是在草坪上走來走去。

當時因發現泰迪而報警的女子也證實，她不認為狗狗構成威脅，卻目睹警察試圖控制泰迪3分鐘後連開2槍。

儘管員警向杭特坦承，他當時並未因為泰迪感到害怕，斯特金市當局事後仍聲明聲稱，員警的行為是出於對生命安全的恐懼，「這名員警相信這隻狗受到重傷或感染狂犬病，害怕被咬傷並染病，認為他唯一的選擇就是殺死牠」，引發網友猛烈批評。

多天後斯特金市再度聲明強調，員警根據當時可獲得的資訊，在其職權範圍內採取行動，以保護市民免於受到受傷、生病或被遺棄的犬隻傷害，但未再提及狂犬病。

杭特計畫向當局提起訴訟，指控警察行為不當，對他和家人帶來精神傷害，「牠總是充滿活力，喜歡和人跟任何動物互動」，「整段影片中泰迪的行為都沒有攻擊性，沒有露出牙齒，沒有吠叫或咆哮，也沒有試圖咬人」，「牠一直都是如此」，一夕間失去愛犬令他悲傷不已。