　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

失明狗狗跑出家門　美警「連2槍射殺」飼主崩潰！當局：以為狂犬病

▲▼ 。（圖／翻攝自change.org）

▲ 僅5歲的泰迪被員警擊斃。（圖／翻攝自change.org）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國警察執法過當爭議不斷，密蘇里州一名男子的5歲愛犬日前意外跑出家門，卻被獲報前來的員警當場擊斃，過程全被隨身攝影機拍下，令飼主悲憤表示，他的狗狗不到6公斤，又聾又盲且根本沒有攻擊性，不懂員警為何開槍，目前正準備提告求償。

綜合《紐約郵報》等美媒，飼主杭特（Nicolas Hunter）說明，19日下午約5時他接到友人來電，通知他飼養的5歲混種西施泰迪（Teddy）跑到鄰居家草坪，被上傳到地方臉書社團，於是杭特馬上駕車返家，半路上友人卻再度打來，告訴他泰迪死亡的噩耗。他起初還以為是誤會，打電話到警局才發現泰迪真的被射殺。

隨身攝影機拍下的畫面中，員警獲報到場後看見泰迪在鄰居家院子裡玩耍，短短3分鐘後就開槍將牠殺害。美媒取得的影片顯示，杭特趕到時員警承認，泰迪並未構成威脅，但辯稱他以為泰迪是流浪狗，且看起來「很不舒服」。

杭特質問，「所以你是為了幫牠擺脫痛苦？」沒想到員警竟反問，「不然我該怎麼做？我們連該死的動物管理機構都沒有」，甚至還以放任狗狗在外為由開傳票給他。

泰迪天生失聰，2年前失明，當天意外從杭特飼養的另一隻狗在柵欄下挖出的坑洞跑出家門。斯特金市（Sturgeon）當局堅稱，泰迪當時行為怪異，可能受傷或生病，但杭特指出，隨身攝影機畫面中泰迪唯一做出的動作就只有在員警試圖用工具套住牠脖子時扭了一下頭，甚至沒有跑步，只是在草坪上走來走去。

當時因發現泰迪而報警的女子也證實，她不認為狗狗構成威脅，卻目睹警察試圖控制泰迪3分鐘後連開2槍。

儘管員警向杭特坦承，他當時並未因為泰迪感到害怕，斯特金市當局事後仍聲明聲稱，員警的行為是出於對生命安全的恐懼，「這名員警相信這隻狗受到重傷或感染狂犬病，害怕被咬傷並染病，認為他唯一的選擇就是殺死牠」，引發網友猛烈批評。 

多天後斯特金市再度聲明強調，員警根據當時可獲得的資訊，在其職權範圍內採取行動，以保護市民免於受到受傷、生病或被遺棄的犬隻傷害，但未再提及狂犬病。

杭特計畫向當局提起訴訟，指控警察行為不當，對他和家人帶來精神傷害，「牠總是充滿活力，喜歡和人跟任何動物互動」，「整段影片中泰迪的行為都沒有攻擊性，沒有露出牙齒，沒有吠叫或咆哮，也沒有試圖咬人」，「牠一直都是如此」，一夕間失去愛犬令他悲傷不已。

ET快訊
快訊／上廁所跌落！　台南男溺水身亡
便當有「斷頭大蟑螂」！　台鐵道歉了
快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看
終於找到了！美國傳奇潛艦「二戰擊沉日軍20艘船」　殘骸被尋獲
補教師認同「社運妹最好上」　第2家補習班宣布切割：永不錄用！
北市東區捷運站外「活春宮」　他手伸女友人褲裡狂摸！警出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

熱帶低壓將成颱　日本下周防警報級大雨

涉替中國情蒐逾10年　美CIA港裔前探員認罪

重聽老翁「家門口納涼」沒聽見施工聲！　下秒遭推土機輾斃

川普「潛在副手」拉馬斯瓦米呼籲：對台採戰略清晰立場

終於找到了！美國傳奇潛艦二戰「擊沉日軍20艘船」　殘骸海底被尋獲

失明狗狗跑出家門　美警「連2槍射殺」飼主崩潰！當局：以為狂犬病

懷疑嬌妻出軌！哈薩克前部長「抓頭撞地」活活打死她　被判刑24年

假麻吉？美前駐歐盟特使：川普懷疑金正恩「會朝他肚子捅刀」

大馬前首相馬哈迪稱「美國想要台海兩岸對抗」　批台灣軍售浪費錢

老公不倫戀上大嫂！　正宮怒放一把火「把腥夫衣服全燒了」

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

聲樂師評林志炫《千年之戀》讚他技巧高但修音過頭

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

熱帶低壓將成颱　日本下周防警報級大雨

涉替中國情蒐逾10年　美CIA港裔前探員認罪

重聽老翁「家門口納涼」沒聽見施工聲！　下秒遭推土機輾斃

川普「潛在副手」拉馬斯瓦米呼籲：對台採戰略清晰立場

終於找到了！美國傳奇潛艦二戰「擊沉日軍20艘船」　殘骸海底被尋獲

失明狗狗跑出家門　美警「連2槍射殺」飼主崩潰！當局：以為狂犬病

懷疑嬌妻出軌！哈薩克前部長「抓頭撞地」活活打死她　被判刑24年

假麻吉？美前駐歐盟特使：川普懷疑金正恩「會朝他肚子捅刀」

大馬前首相馬哈迪稱「美國想要台海兩岸對抗」　批台灣軍售浪費錢

老公不倫戀上大嫂！　正宮怒放一把火「把腥夫衣服全燒了」

熱帶低壓將成颱　日本下周防警報級大雨

前MP阿翔「婚禮遲到4年」終於辦了！老婆辣露半球 激吻磨鼻甜炸

快訊／台南男溺水亡！疑上廁所跌落5m溪溝　友人發現報案救不回

「蒜頭」產季來了！專家教你「挑選關鍵」：1NG行為恐發霉

網PO蹭立院集會物資「戰績」　她嘆：把別人奉獻的精神當理所當然

涉替中國情蒐逾10年　美CIA港裔前探員認罪

起火遊覽車車齡8年「剩1個多月輪檢驗」　監理所明啟動安全查核

朋友求幫日本代購　被拒惱羞「你就是懶加自私」！結局超療癒

開箱「藍色城堡x法式甜點」南投新景點！未來還會開放住宿＋晚餐

新加坡副總理：台灣是亞洲最危險衝突點

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

國際熱門新聞

德正妹遭扒光遊街！30歲DJ男友找到了

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

東京恐怖命案！母子一家四口遭殺害

好心出借好市多會員卡　他慘被抄家控3重罪

巴紐山崩逾300人遭埋　上千棟房屋被吞

夫妻打拚8年買別墅　1原因「回去租屋」

菲宣布「設海防哨站」　距台150公里

富豪遭斬首！　凶手竟是偷錢助理

路透：普丁願以目前戰線談判停火

AI概念股激勵美股收高　台積電ADR突破160美元大關

昔選美皇后當空姐運毒　聯手銀行員妹洗錢

美傳奇潛艦二戰「重創日軍」　找到海底殘骸

印度男剖妻孕肚確認性別　結局傻眼

哈瑪斯父子輪流性侵以色列女　完事後殺人

更多熱門

相關新聞

美傳奇潛艦二戰「重創日軍」　找到海底殘骸

美傳奇潛艦二戰「重創日軍」　找到海底殘骸

美國海軍傳奇潛艦「哈德號」（USS Harder）曾於第二次世界大戰擊沉日本帝國將近20艘船艦，只不過1944年8月卻慘遭日本護衛艦發射的第5次深水炸彈擊沉，79名船員跟著葬身大海。如今，哈德號的殘骸終於在菲律賓呂宋島尋獲，距離上一次巡邏已經是80年前。

富豪遭斬首！　凶手竟是偷錢助理

富豪遭斬首！　凶手竟是偷錢助理

美校園槍擊案家屬控告Meta、微軟和槍枝商

美校園槍擊案家屬控告Meta、微軟和槍枝商

美傳教士海地遇害！幫派劫財虐殺後焚屍

美傳教士海地遇害！幫派劫財虐殺後焚屍

實驗吃30天麥當勞《麥胖報告》導演53歲癌逝

實驗吃30天麥當勞《麥胖報告》導演53歲癌逝

關鍵字：

執法過當北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

信：我一直都是支持統一的啊

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

王心凌「我是中華民族一份子」

新／統一發票3、4月中獎號碼出爐

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

賀軍翔遭酒店紅牌控性侵！招待所豪奢收費額曝

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

金馬影帝莫子儀發聲「守護國家」

30年前1超商抗衡小七　今成時代眼淚

丫頭出國脫了！

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面