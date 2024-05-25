假麻吉？美前駐歐盟特使：川普懷疑金正恩「會朝他肚子捅刀」

▲川普多次宣稱，他與金正恩關係很好。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

前美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）透露，美國前總統川普「明顯不信任」北韓最高領導人金正恩，還認為對方一旦有機會，就會朝自己肚子「捅刀」。

桑德蘭2018年至2020年擔任川普的歐盟特使，他在《外交政策》（Foreign Policy）本周釋出的專訪中，被問及前總統對金正恩的看法。

桑德蘭則引述川普的原話回應，「如果有機會，那個混帳（f***er）會一刀捅入我的肚子」，似乎指出對於北韓領導人的不信任。

川普任內多次會晤金正恩，包括2018年6月在新加坡舉行的歷史性峰會，是北韓建國、與南韓達成停戰協議的65年之後，朝美領袖第一次會晤，可謂地緣政治里程碑。

因此，川普一直以來都宣稱與金正恩「相處地非常好」。今年稍早，川普在競選活動上強調，自己執政時與金正恩的關係密切，當時美國「很安全」。2018年，川普還曾跟支持者透露，他與金正恩「墜入愛河」，對方寫了一封「非常美麗」的信給自己。

《新聞週刊》寫道，隨著川普尋求透過11月5日的總統大選重返白宮，觀察人士認為，他可能利用自己所吹噓、與金正恩的關係，創造與這個頑固政權恢復外交的機會。