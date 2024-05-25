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團隊凝聚力比「天才員工」更重要！開除1位「破壞者」=賺5個正職

▲靈動數7的朋友，本月在事業和財運方面都暢旺順利，你的工作表現將有效提升，同時有機會讓公司看到你的能力，進而獲得升職的機會。（示意圖／視覺中國CFP）

▲頂尖領導人分享，「團隊凝聚力」比起一個「天才員工」更重要。（示意圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

如何當好一個領導者，讓公司發展更茁壯？世界頂尖領導力思想家莉茲．懷斯曼（Liz Wiseman）分享，一個組織有團隊凝聚力，比擁有一個「天才員工」更重要，她舉例一間綠能龍頭公司有個規定是「沒有當家花旦」，所有菁英都要放下身段，加入團隊，甚至在關鍵決策時，開除一位不肯退讓的優秀員工。

莉茲．懷斯曼（Liz Wiseman）是世界頂尖領導力思想家，曾在2019年入選為世界50大管理思想家（Thinkers50）之一，她也是懷斯曼集團（Wiseman Group）執行長，該集團總部設於加州矽谷，是一家研究領導力與發展的公司，其客戶包括蘋果、Facebook、Google、微軟、特斯拉、推特、AT&T、Nike、Salesforce。
 
她在書中《影響力領導》分享，身為領導者不但要找到人才，還要學會「去除障礙」，也就是移除組織中會阻撓、妨礙他人成長的人。她表示，「幾乎所有組織裡都有人會輾壓別人，消耗必需的資源以滋養自己人的成長。就像花床上的雜草，他們會扼殺別人的才智發展。」

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她舉例一間位於矽谷的綠能公司「博隆能源」（Bloom Energy），如今已成為業界龍頭。該公司的領導人是史里德爾，他創立博隆能源的時候，挖角許多業界菁英，打造了一個優秀科技人才「基因池」，這些菁英在各自領域都是最頂尖的。但他建立了一條規定——「沒有當家花旦」，所有人都要放下身段，加入團隊。

在團隊中，有一位名叫斯特芬的技術專家不可或缺，在他們公司想要的解決方案關鍵技術領域，他是世界級專家；然而在團隊運作時，斯特芬顯然無法合作，他固守自己堅持的技術方向，讓團隊之間變得劍拔弩張。

後來創辦人史里德爾把斯特芬叫進辦公室，說明情況，但斯特芬依然不肯退讓，他知道自己對這家新創科技公司的存亡來說，有多麼重要，因此他告訴創辦人，要嘛選他，要嘛選團隊，二擇一。無論史里德爾怎麼解釋，斯特芬的自尊心都不允許他在這個議題上讓步。

▲中國,房價,買房,年輕人,住房。（圖／CFP視覺中國）

▲除掉「天才員工」乍看代價很高，但「破壞性天才」造成團隊減分的損失更高。（圖／CFP視覺中國）

史里德爾思考了這個狀況、牽涉的風險後，不到一小時，他便做出決定——他選擇了團隊，開除了斯特芬；然後向團隊其餘成員說明他的行動，「我讓大家面臨巨大風險，但我知道我們能夠克服。我相信我們可以度過難關，只是會面臨嚴重延宕。」

一開始團隊成員們非常震驚，後來馬上有團隊成員打破沉默說，「不會延宕。我們會用前所未有的行動來完成這件事。」該團隊滿血復活之後，不但在週末加班，還超時工作，也引進顧問補足他們缺乏的關鍵專業知識。

團隊後來在期限內維持該有的進度，成員們都願意成長，彌補斯特芬離職所留下的空缺，最後成功提交出產品，只比原先預定的期限延誤2天。

莉茲．懷斯曼解釋，「天賦」有時會騙人，除掉「天才員工」乍看代價很高，但「破壞性天才」造成團隊減分的損失更高，經研究證實，這種破壞性天才，會導致團隊其他員工只能發揮50%的才智和能力。

如果一個團隊有11人，除掉一位「破壞性天才員工」，相當於增加5個正職，因為其餘10人可發揮100％的能力，「失去1人，卻換回5個人」。

而她建議，身為領導者，要知道誰是真正的「路障」，要釋放組織裡的潛在才能，就要找出雜草，拔掉它們，但「不要悄悄地做」，而是要像史里德爾一樣，立即號召團隊，讓大家知道除掉了某個人，是因為他阻礙了團隊，同時要給人們再度充分發揮的空間。只是莉茲也說，有時候團隊中阻擾別人的「自大狂」，剛好就是領導者本人。

▲▼影響力領導：5大原則培養乘數思維，讓部屬甘心跟隨，締造乘數績效。（圖／時報出版）

▲《影響力領導》透過5大原則，讓部屬甘心跟隨，締造乘數績效。（圖／時報出版）

出版社介紹，《影響力領導》透過5大原則，讓領導者懂得成為點石成金的「乘數者」，寫給每個想在景氣艱難時代，度過資源緊絀的經理人、管理者，也寫給熱血的乘數者，繁體中文版由時報出版發行。

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