桃園夫婦先後赴郵局提款投資虛擬幣　警+行員連2天擋下！

▲徐姓婦人昨天上午到郵局提款188萬元欲投資虛擬貨幣，行員與員警到場勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓婦人昨（20）日上午前往平鎮區郵局臨櫃提領188萬元，行員耐心詢問提款用途，但徐婦卻避重就輕虛應提款用途，行員通報平鎮警分局員警到場勸說，經員警與行員勸說是典型詐騙伎倆，徐婦才恍然大悟；今天上午，彭姓男子到同一郵局臨櫃提領189萬元，行員再度詢問用途，彭男說詞反覆，最後坦承要投資虛擬貨幣，員警確認昨天那位徐姓婦人就是他妻子，2人日前認識詐團王姓女子，聲稱投資虛擬貨幣可以大賺一筆，才決定要提領所有積蓄一搏，所幸員警及時勸阻夫妻倆，合力保住近400萬積蓄。

平鎮警分局平鎮派出所所長姜國襄指出，49歲的徐姓婦人昨天上午到南豐郵局臨櫃提款，行員詢問用途時，一度聲稱是有他用，後來自稱日前在網路上認識王姓女子，聲稱可透過投資虛擬幣賺取高額獲利，徐婦以為找到發財方法，準備將所有積蓄投入大賺一筆。因此才拿著存摺、印鑑到郵局，準備將帳戶裡188萬存款全數提出投資。

員警向徐婦解釋這是典型詐騙集團以「假投資、真詐騙」伎倆，員警還當場回撥王姓女子電話，未料對方卻不敢接聽，徐婦才了解真是遇到詐騙，感謝行員與警方熱心協助，幸運保住積蓄。

▲彭姓男子臨櫃欲提領189萬元投資虛擬貨幣，他的妻子前一天才被警方勸退。（圖／記者沈繼昌翻攝）

無獨有偶，平鎮警方今天上午又接獲南豐郵局行員通報，49歲彭姓男子臨櫃欲提領189萬元，員警再度到場詢問，彭男剛開始說是要裝潢用，行員後來又改口說是要買傢俱，行員質疑有詐通知警方協助，員警再三詢問後，直覺有昨天徐姓婦人類似，員警以昨天徐姓婦人案例告訴彭男，彭男則說，徐婦就是他的老婆，彭男半信半疑打電話向妻子查證，果然碰到詐騙案例，彭男才坦承要投資加密虛擬貨幣，員警告知為典型詐騙手法，成功幫忙夫妻倆守住377萬元積蓄。

平鎮警分局分局長徐坤隆指出，昨天即曾到南豐郵局表揚即時阻詐有功人員，感謝他們及時協助攔阻民眾被詐騙，積極守護民眾財產安全，另呼籲民眾，如遇疑似詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案，金融機構如遇民眾疑似有遭詐騙狀況，可積極通知警方到場協助，以提升攔阻詐騙成功率。