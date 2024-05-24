快訊／立院聽證、調查權二讀通過！　下週二再戰

▲立法院院會持續處理國會改革五法，立法院長韓國瑜主持議事進行。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（24日）第三天處理國會改革相關條文，晚上進入到法案深水區，針對國會聽證權，得邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言。應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席；若拒絕、拖延或隱匿不提供相關文件可處1萬至10萬元罰鍰。社會關係人則可處新台幣2萬元以上20萬元以下之罰鍰。不過，到了午夜11時28分時，立法院長韓國瑜宣布，院會休息，下週二將繼續開會。而下週二也將近入刑法修正條文。

今日院會處理調查權部分，第五十九條之五、出席人員有下列情形之一者，得拒絕證言或表達意見，一、涉及國家安全、國防及外交之國家機密事項。二、逾越聽證會 調查之目的所提出之詰問或對質。 三、依行政訴訟法之規定得拒絕 證言之事項。四、涉及受法律明定保護之個人隱私或其他秘密事項。

無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料者，得經立法院院會決議，處新臺幣一萬以上十萬元以下之罰鍰，並得按次處罰。

前項罰鍰處分，受處分者如有不服，得於處分書送達之次日起二個月內，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。出席聽證會之政府人員為證言時，為虛偽陳述者，由主席或質詢委員提議，出席委員五人以上連署或附議，經院會決議，移送彈劾或懲戒。

出席聽證會之政府人員為證言時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。出席聽證會之社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院院會決議，處新臺幣二萬元以上二十萬元以下之罰鍰。

前項罰鍰處分，受處分者如有不服，得於處分送達之次日起二個月內，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。



