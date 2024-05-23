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校園火警案件頻傳　南消消防災後輔導團開進成大協助災害風險檢視

▲南消七大隊葉偉德副大隊長，率領南消第七大隊災後輔導團前往成大進行災害風險檢視及預防措施之輔導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消七大隊葉偉德副大隊長，率領南消第七大隊災後輔導團前往成大進行災害風險檢視及預防措施之輔導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大校園22日夜晚9時許，驚傳火警案件，是為新建體育館天花板冒出火煙，緊急報請119派車搶救，該案件總共出動第七大隊、東門分隊、中正分隊及公園分隊等鄰近消防隊前往搶救，火勢亦於數分鐘後立即控制並撲滅。

鑒於國立成功大學災害案件頻傳，對於校園之安全維護，實有再檢視及討論之必要。因此，由葉偉德副大隊長率領南消第七大隊災後輔導團前往成大進行災害風險檢視及預防措施之輔導。

第七大隊災後輔導團成員為安檢小組及所轄東門分隊組成。該輔導團成員在火災預防及災害搶救皆有其專業，因此藉由輔導團佐以校方人員檢視校園環境，就防災硬體設備及災害應變軟體措施進行檢視，給予合適的建議與改善措施，以提升平時火災預防能力，並加強火災發生時的應變措施，以期及早進行應變，降低成災風險，確保校園環境安全。

▲南消七大隊葉偉德副大隊長，率領南消第七大隊災後輔導團前往成大進行災害風險檢視及預防措施之輔導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次輔導團由校長沈孟儒親自接見，並與輔導團帶隊官葉偉德副大隊長進行資訊的交流，雙方以提升校園公共安全及加強災害應變之前提進行溝通，輔導過程除進行意見與想法的交流外，同時進行校園公共安全風險檢視的踏勘，將潛在火災風險因子挑出，並就其風險性質給予適宜的改善方法，提升風險預防，降低火災發生機率；另外，亦就火災應變聯繫窗口進行協調，以利於火災發生第一時間能夠迅速引領救災團隊及早到達災害現場，並提供正確現場資訊給初期指揮官，指揮官方能儘速進行救災任務分配及人員部屬，將災害應變效率有效發揮，讓災害規模減至最小，財物損失及人員傷害降至最低。

第七大隊石家源大隊長表示，針對轄區內發生火災的場所，皆會派員於災後進行訪視及輔導，藉由專業的輔導團人員提供災害預防及災害應變之建議，進而降低災害發生的機率，同時加強災害應變能力，以降低火災風險。

▲南消七大隊葉偉德副大隊長，率領南消第七大隊災後輔導團前往成大進行災害風險檢視及預防措施之輔導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯肯定的指出，火災的預防人人有責，消防人員災後進行輔導，係藉由分析火災發生原因後，進行預防能力的補強，消除火災風險因子，將火災預防能力最大化。市長黃偉哲就建立安全的韌性城市立場表示，火災預防及災時應變，不僅依靠消防人員維持之外，尚須全民一起努力，「星星之火，可以燎原」，火災的恐怖不在話下，期許全民同心預防火災，建立一個幸福安全的城市。

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