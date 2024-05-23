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聯華食品大火奪9命！遭監院糾正　彰化縣府：清查138食品加工廠

▲聯華食品惡火奪9命。（圖／ETtoday資料圖）

▲聯華食品惡火奪9命。（圖／ETtoday資料圖，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化聯華食品北斗廠去年4月25日清晨油炸鍋起火，鄭姓課長火警當下拒用滅火器釀下大禍，結果9人躲進冷凍庫死亡、14人受傷，檢察官調查後將鄭及代理廠長、蔡姓工務部經理依過死致死罪嫌起訴。而昨日監察院以縣府未依法要求工廠辦理建築物公共安全檢查申報、落實消防防護計畫，也未審查消防安全設備圖說，糾正彰化縣政府，而縣府也有話要說。

▲聯華食品惡火奪9命。（圖／ETtoday資料圖）

▲聯華食品惡火奪9命。

縣府表示，消防局在火災發生後，已確切探討並追本溯源啟動多項策進作為，但依目前的人力配置及資源，要建設處全數清查並納管全縣所有建築物的公共安全，執行面有其困難。

消防局指出，鑑於聯華業者在法令規範外的自設消防安全設備未啟動，為避免類似情況發生，已確切探討並追本溯源啟動多項策進作為，包含示範觀摩演練、宣導座談會，同時展開防火管理場所實地抽查計畫，並清查縣內138家食品加工廠，確實維護消防安全設備，落實自衛消防編組運作及演練。

針對這起火警，消防局修訂「各類場所消防安全設備檢修申報複查執行計畫」，增訂簡易自動滅火設備為必要抽測項目，督促事業單位善盡維護建築物消防安全設備，建立完善消防安全維護制度，並搭配去年上路之消防安全設備合格申報制度，將彌補消防檢查期限時間差，場所消防安全設備運作更完善。

至於聯華食品彰化廠現況，已向縣府建設處辦理建築物變更使用執照及室內裝修，消防局依法完成建築物消防安全設備圖說審查及竣工查驗。

▲聯華食品惡火奪9命。（圖／ETtoday資料圖）

▲彰化縣消防局聯合稽查。（圖／ETtoday資料圖）

建設處表示，目前建築管理制度上，對於建築物公共安全應申報場所因數量龐大，以現有人力、資源進行全數清查及納管確有困難，在聯華食品工廠大火後，已依致災風險高低檢討優先順序，由各目的事業主管機關，盤點所轄管各類建築物風險較高場所清冊，主動通知辦理建築物公安檢查申報，並追蹤列管申報情形，逐步健全建築物安全網，亦持續辦理建築物公共安全法令研習暨教育訓練宣導講習，以提升民眾對於建築物安全重視。

▲聯華食品惡火奪9命。（圖／ETtoday資料圖）

▲彰化縣消防局聯合稽查。（圖／ETtoday資料圖）

▲聯華食品惡火奪9命。（圖／ETtoday資料圖）

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