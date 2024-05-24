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歡慶畢業！ 勞動部雙軌生逾9成「零時差」卡位入職場

▲俞瀚翔參加雙軌訓練旗艦計畫，不僅能分擔家計，更積累職場經驗，優異表現讓他獲公司加薪留用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲俞瀚翔參加雙軌訓練旗艦計畫，不僅能分擔家計，更積累職場經驗，優異表現讓他獲公司加薪留用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「我畢業不失業，家人能放心了」！今年自崑山科技大學電機系畢業的俞瀚翔，參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，一邊念書一邊在迎盛股份有限公司受訓，不僅減輕家中經濟負擔，更積累好幾年的職場經驗，優異的表現也讓他提早在職場「卡位」，獲公司加薪留用。

▲俞瀚翔參加雙軌訓練旗艦計畫，不僅能分擔家計，更積累職場經驗，優異表現讓他獲公司加薪留用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，24日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓舉辦「雙軌訓練旗艦計畫」畢業暨結訓典禮，共5校72位學子齊聚歡慶畢業，參與該計畫的學生近10年順利進入職場的比例都超過9成以上，學生一踏出校門就與業界接軌「零時差」！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，雙軌計畫勞動部補助一半學費，工作崗位訓練時還有津貼補助，雖然他們邊讀書邊至企業受訓，休息時間較少，但辛苦播種歡笑收割，4年下來具備的職場歷練，絕對比一般大專生更有競爭力，滿足學子就業就學願望。

「很開心大學生活沒有浪費青春，而是收穫滿滿」，22歲的俞瀚翔說，因家中經濟狀況並不好，當初發現雙軌計畫能有穩定工作與薪水，還能拿到大學文憑，就決定加入該計畫，因公司有專業的訓練制度，讓他主要在包裝組立部門蹲點，多年來學到跨部門溝通與團隊合作，主管及同事早已將瀚翔視為正職員工，放心把重要產品交給他處理，他直說「很有成就感，連抗壓性也強大不少」。

▲俞瀚翔參加雙軌訓練旗艦計畫，不僅能分擔家計，更積累職場經驗，優異表現讓他獲公司加薪留用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

俞瀚翔指出，雙軌訓練比起一般打工更能學到深層專業技術，即便半工半讀比較累，但「年輕人不怕累」，4年下來他不僅累積就業實力，也學到職場倫理，比起一般大學生初入職場還得慢慢摸索，他早已卡位在先，也提早幫忙分擔家計，為自己賺學費。

另位吳鳳科大畢業生鍾明展也說，因自己不喜歡念書，原本高職畢業後就想去工作，偶然得知雙軌計畫能兼顧升學與就業就毅然參加，最大收獲是學會職場溝通與累積社會經驗，更開心存下一筆錢，「提早投資自己，值得」。

▲俞瀚翔參加雙軌訓練旗艦計畫，不僅能分擔家計，更積累職場經驗，優異表現讓他獲公司加薪留用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年雙軌計畫結訓的72名畢業生，來自南台科大、崑山科大、遠東科大、中華醫事科大及吳鳳科大等5校8科系，除在大學接受學科教育外，也分別在家登精密工業、廣泰金屬工業、元能公司與耐斯企業等19家企業接受工作培訓。

雙軌畢業生今日從吳鳳科大校長蔡宏榮、崑山科大教務長謝明君與可成科技經理韓德仙等人手中接過畢業證書、結訓證書與專業職能認證三張證書，他們亦鼓勵畢業生要持續學習精進、努力追夢。

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