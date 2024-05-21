勞動部南分署推端午限時好禮　可免出門即可嚐美食慶端午

▲雲嘉南分署長劉邦棟動力薦「粽」多端午好禮，出門即可嚐美食慶端午。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午節即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嚴選轄區內「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」多家輔導單位的「粽」多美食好物，推出「端午好禮電子採購型錄」，讓大家在家動動手指就可輕鬆選購。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助在地產業發展並促進就業，推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，輔導非營利民間團體傳承地方特色，帶動社區產業發展，端午將至，特別精選雲嘉南轄區5家輔導單位的端午好物，有來自台南市安安社會福利發展協會「櫻花蝦鹹米香」與將軍區馬沙溝社區發展協會「阿嬤古早味火燒蝦肉粽」；雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會「甘苦人黑米粽香餐盒」、林內鄉烏塗社區本村物產合作社「芋頭肉粽粽夏禮盒」及古坑鄉大埔社區發展協會「青草膏」等眾多應景商品供選擇，希望藉由協助單位販售營收，創造更多在地鄉親就業機會。

端午節怎少得了粽子呢?雲嘉南分署推出「嚐美食，慶端午」限定商品，馬沙溝嚴選在地高品質火燒蝦製成「阿嬤古早味火燒蝦肉粽」，融合豬肉及鹹蛋黃，讓人回想起阿嬤的古早味；喜歡芋頭的朋友，不能錯過本村物產合作社「芋頭肉粽粽夏禮盒」，內容有在地農作烏塗芋香口味粽子及芋頭包子、饅頭等芋香濃郁、回味無窮;端午出遊路過雲林縣口湖遊客中心，甘苦人魅力農店推出節慶限定餐點「甘苦人黑米粽香餐盒」，將傳統粽子搖身一變為精緻餐盒，使用在地小農黑米搭配招牌控肉、鹹蛋與香菇，加上新鮮海味烏魚子提味，發揮畫龍點睛之效，感受海線霸氣豪邁美味。

想來點解饞小點心，可參考台南市安安社會福利發展協會「櫻花蝦鹹米香」，添加櫻花蝦的鹹米香，香香脆脆每一口都讓你停不下來。除了送禮吃美食外，特別推薦雲林縣古坑鄉大埔社區發展協會「大埔青草膏」，社區栽種芳香草本植物與天然蜂蠟純手工製成，成分親膚無負擔，可驅蟲、防蚊、止癢，小小一罐攜帶方便又好用，以上產品及多元培力單位相關資訊可以至「好時光靚市集」臉書粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/yctmepp)。

推動迄今已補助雲嘉南區民間團體近2千個就業計畫，創造逾1.2萬個工作機會，並邀請不同領域專家顧問提供諮詢輔導服務，以協助在地民間團體提升商品內容及推廣行銷。南分署為積極營造地方創生事業，欲申請2025年度計畫提案最後截止日為2024年7月31日，歡迎有意願參與多元就業方案的民間團體踴躍提案，相關報名資訊請逕上「雲嘉南分署」網站「業務專區」（https://yct168.wda.gov.tw/）查閱，或撥打06-6985945轉分機1499洽詢。