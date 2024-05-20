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留用移工晉升中階技術人力　企業善用勞動部這計畫緩缺工

▲宏遠興業菲籍資深移工MANUEL(曼努)透過勞動部「移工留才久用方案」晉升為產線副課長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲宏遠興業人資處呼籲符合條件的企業踴躍申請勞動部「移工留才久用方案」，緩解勞動力不足之缺工問題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為緩解因高齡、少子化造成勞動力減少的產業缺工問題，勞動部在確保國人工作機會的前提下推動「移工留才久用方案」，移除中階技術移工在台工作的年數限制，協助雇主留用資深移工、補實人力。

其中在台南的紡織工廠宏遠興業，首波就透過移工留才久用方案將28名資深移工轉任為外國中階技術人力，不僅留住優秀的資深移工，更有效緩解公司因缺工造成的困境，大讚這計畫是企業解決技術人力缺口的優質方針！

▲宏遠興業菲籍資深移工MANUEL(曼努)透過勞動部「移工留才久用方案」晉升為產線副課長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲宏遠興業菲籍資深移工MANUEL(曼努)透過勞動部「移工留才久用方案」晉升為產線副課長。

宏遠興業人資處表示，公司生產線環境高溫又地處鄰近南科，常常空有訂單卻找不到產線人力，據統計每月撥打500通電話，僅能招募到1名作業員，相對的公司有多名留台期間將屆滿的移工，不僅工作態度良好、配合度高，最重要的是已累積了逾10年的技術和經驗，當得知有「移工留才久用方案」就立馬申請，首波就通過28名轉任為中階技術人力，還將其中一位菲律賓籍的資深移工MANUEL(曼努)升遷為產線副課長，感謝勞動部移工留才久用方案讓公司有效緩解缺工問題、穩定產能。

▲宏遠興業菲籍資深移工MANUEL(曼努)透過勞動部「移工留才久用方案」晉升為產線副課長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前已轉任為中階技術人力、晉升為產線副課長的MANUEL(曼努)，除須承擔訓練產線移工的責任，同時也要管控產量及品質，下屬也有多名為台籍作業員，但都因為他出色的工作能力，相處融洽且配合，並與同在宏遠興業的菲籍妻子都很習慣在台灣的生活，非常開心受到公司的器重與提拔，也感謝勞動部推動移工留才久用方案，讓他不用擔心年限屆滿須離開的問題，可更專心為公司貢獻所長。

▲宏遠興業菲籍資深移工MANUEL(曼努)透過勞動部「移工留才久用方案」晉升為產線副課長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲菲籍品管作業員JOANNA(喬安娜-左)也因優異表現轉任為中階技術人力，續留台灣為公司貢獻所長。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，「移工留才久用方案」係針對在台工作連續滿6年以上且符合技術條件的資深移工，雇主得以產業類月薪3.3萬元以上轉任其為外國中階技術人力，雇主除可免繳就業安定費外，轉任後空出的移工名額，也可再申請聘僱移工，不僅有效減輕企業費用負擔，更彈性地運用人力，還大幅降低對於移工的招募與訓練成本；截至目前為止，南分署已協助轄區2,763家廠商運用此方案，成功轉任3,366名移工為中階技術人才。

劉邦棟補充，勞動部為協助雇主簡易申辦中階技術人力，112年12月於新竹成立「移工留才久用服務中心」，提供雇主、資深移工或僑外生及仲介業者相關服務，包含協助確認申請資格及文件是否完備、櫃檯服務專線諮詢、專人專案追蹤管理等。想進一步瞭解方案內容，可到「移工留才久用服務中心服務網」（網址：https://lrsc.wda.gov.tw）或電洽1955免付費專線，亦可洽詢「移工留才久用服務中心」（03）659-1996，由專人竭誠提供服務。

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