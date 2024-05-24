屏東潮南國小畢業生單車逆風行　2天挑戰116公里超遠路程

▲潮州鎮潮南國小畢業班單車逆風行 。（圖／潮南國小提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮潮南國小畢業班單車逆風行於5月23、24日進行，13位學生經過一年的訓練，挑戰從學校所在潮州至恆春半島鵝鑾鼻，再至恆春北門，完成兩天挑戰屏東116公里的路程，收穫滿滿。

校長蔡順清說，校方以Green為核心發展，實踐在生活中，而單車具備低碳、低耗能，集環保和健身在身的好工具，因此，孩子的單車逆風行是一場兼具環保、體驗和心理的挑戰。因此，學校於1年前就為13位畢業班學生安排了自行車組裝、騎乘安全、交通注意事項、單車故障排除等課程。

出發前一週，師長們模擬了各種酷熱天氣可能發生的狀態，只是沒想到行前3天，氣象預報發出了驚人的梅雨鋒面訊息，於是大夥重新調整裝備，準備迎戰不穩定的天氣。



23日早上7點言10分集合整裝，7點半準時由校長領騎出發，這次的路況依然有大大小小的坑洞、上上下下的坡道，幸好在老天與耆老的祝福下，旅程順利展開。

途中經過枋山 ，眼前一片遼闊，漸層堆疊的屏東藍，讓孩子的動力加足，一路享受專屬的海藍藍。但騎程不是一帆風順，頂著強烈太陽，有的孩子體力不足心生挫折，也有孩子身體不適而想放棄，但經過休息，同學師長互相打氣後，仍表達願意繼續挑戰自我。

最後，一個接一個的上坡，酷熱的天氣加上痠痛不堪的肌肉，汗水浸濕每個人的衣襟，孩子的臉上出現深揪的眉頭，看的出體力瀕臨極限，但沒有人想放棄。



擔任後勤補給車隊長的家長會長陳信宏說，孩子兩日遠征百里真的很不容易，他對孩子的表現感到很驕傲，孩子經過這場艱辛的挑戰，學會堅持、忍耐，對孩子的心裡有很大的幫助，也為自己的小學生涯留下最精彩的回憶。



校方說，蔡順清校長陪同孩子們一起挑戰全程，現任家長會陳信宏會長、前任王金明會長鼎力相助以及多位家長、師長擔任交管、後勤補給、照護等各項工作，所有的分工合作，讓學生們完成了這趟美好的家鄉逆風行。