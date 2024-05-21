高醫炸彈恐嚇信破案！動機疑不單純　嫌犯辯：心情不好開玩笑

▲高醫接獲不明恐嚇信，警方加強巡查。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

這個月9日高醫接獲「恐嚇電子郵件」，歹徒表示要在院內放置危險物品，警方追查之後鎖定一名盧姓男子，盧男被抓之後坦承是隨機犯案，單純只是「心情不好，開玩笑」。

盧姓男子是在10日落網，被逮之後向警方供稱自己是心情不好，開玩笑！警方調查，盧男在其他醫院曾經擔任護理相關工作，跟高醫並沒有嫌隙，單純只是隨機找對象下手「惡作劇」。目前盧男被依照恐嚇公眾罪函送法辦。

近期高醫大正在進行「校長遴選」。案發前一週才發生高醫大一名學生在網路疑似發「幻想文」，不尊重一名因為車禍被送進醫院搶救無效的死者，鬧得沸沸揚揚，因此衛生局重罰25萬，就在「敏感時間點」又發生首起「恐嚇放置危險物品」的案件，讓人多所揣測，因次警方報請檢察官指揮之後，檢方也特別交代警方低調行事，不宜「主動」公開嫌犯落網消息。

這起案件發生在9日上午，高醫接獲一封email，信件內容短短一行指出，自己是醫院的護佐，要在醫院內放置危險品。院方不敢大意，上午10點多緊急到派出所報案，警方初步調查，發現寄件人的姓名、身分證都是假資料。警方也陪同院方人員搜索高醫各個角落，但沒有發現可疑危險物品，進一步調查IP位置，並鎖定盧男涉案。