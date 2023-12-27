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公園休憩品質升級　竹市府宣布中央公園公廁啟用

▲新竹市政府在元旦假期來臨前正式宣布啟用中央公園公廁。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府在元旦假期來臨前正式宣布啟用中央公園公廁。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

位於新竹市中心的中央公園，是平日學齡孩童下課的休憩場所，亦是周末假日親子共遊的好去處，然而過去並無公廁可使用，許多市民紛紛反映不便，新竹市長高虹安回應民意，為提供市民更友善的休憩環境，市府在元旦假期來臨前正式宣布啟用中央公園公廁，提高公園環境品質與遊客的便利性。

高虹安表示，竹市中央公園使用人數眾多，是親子共遊的熱點，卻沒有廁所可解決生理需求，造成不便。市府先以流動廁所供民眾使用，並以「低維管、好使用、少經費」等概念來評估設置公廁之可行性，在管理單位多次研商後，並歷經約兩個月的工程施作，中央公園公廁設施終於完工開放使用，市府同時也感謝議員對預算的支持。

城銷處說明，此座公廁外觀設計參考頭前溪左岸打造的景觀公廁，秉持「簡約風格、通風除味、自然採光」三大原則，其外觀融入自然景觀，而內部包含男廁、女廁及無障礙兼親子廁間，期望提供給來到中央公園遊玩休閒的市民朋友更友善的公園使用環境。

城銷處歡迎大小朋友來公園遊憩，同時也提醒民眾如使用公廁時，發揮愛惜公物之心，體諒負責環境清潔人員及管理單位的辛苦，共同維護公廁的環境清潔及硬體設施，使每一位使用者都能有良好的如廁環境，打造新竹市優質公廁使用文化。

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