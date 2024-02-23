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竹市龍山東路交通改善工程動工　解決關埔國小交通衝突

▲龍山東路口空拍圖。（圖／新竹市政府提供）

▲龍山東路口空拍圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

讓學童擁有安全的通學路徑！新竹市關埔國小、光武國中與長春街相隔一條冷水坑溪，在地居民特別關心周邊環境與龍山東路口交通問題，新竹市長高虹安傾聽地方心聲，並克服施工困難，暨長春公園啟用後，龍山東路交通改善工程也於日前正式動工，預計今年5月底完工，將解決關埔國小長期交通衝突問題，提供市民安心宜居的生活品質。

高虹安表示，市府積極營造友善、舒適且安全的生活環境，長春公園於今年1月啟用後提供市民朋友全齡無障礙休閒場域，市府團隊亦同步規劃周邊交通改善措施，更多次與在地居民溝通，並要求檢討設計，促成龍山東路交通改善工程正式動工，完工後將提升地方生活環境品質，施工期間市府也會盡力督導、確實解決各項問題，讓工程如期如質順利完工，給市民一個好行、更安全的行車道路環境。

城銷處長嚴翊琦說，城銷處去年舉辦長春公園施工說明會時，在地居民特別關心龍山東路口交通問題，尤其鄰近關埔國小門口上下學成為交通衝突點，並反映「公園外龍山東路底路口之交通問題納入變更設計改善」遙遙無期，高市長據此回應民意，指示各單位積極與城銷處相互配合，並傾聽在地各方聲音，從中做好相關規劃措施。

城銷處表示，此工程曾因物料、人工成本增加，承攬廠商無意願辦理變更設計追加工項，導致須另案辦理招標，後續亦因施工介面整合，學生就學、住戶進出等問題，進而增加施作的困難度。因此高市長責成市府團隊多次召開流標檢討專案會議積極辦理，終於順利完成發包，並於日前正式動工。

城銷處說明，施工期間為減緩交通不便及繞道困擾，將與施工廠商、地方社區協調，採分期分區施工，並設置人行便道維護行人安全，感謝市民體諒配合工程建設期間所帶來的不便，市府團隊全力建設，致力提供市民更舒適、安全的城市環境。

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