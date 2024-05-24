脫逃手法曝光！殺人未遂犯躲吸菸區草叢　趁沒人走山徑逃出醫院

▲簡郁紘脫逃4天在新莊落網。（圖／記者陳以昇攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

殺人未遂犯簡郁紘19日從基隆某醫院脫逃，因他罹患思覺失調症、具有攻擊性，警方急發通緝，直到22日於新莊將人逮捕到案。經調查發現，簡嫌因不適應醫院環境決定脫逃，19日當天在醫院管制區域內活動時，趁無人之際躲進醫院吸菸區草叢等遮蔽物後方，等到生活輔導員將其他病患帶離開後趁機脫逃，直到22日才被警方逮捕。

根據起訴書指出，簡嫌因涉犯殺人未遂遭判刑3年定讞，並在執行前執行刑罰前先進行5年監護，但他卻因不適應醫院環境，19日當天上午萌生脫逃犯意，並在9時51分許在醫院管制區域內活動時，趁著無人之際，先躲進醫院吸菸區的草叢、廢棄桌椅等遮蔽物後方。

▲簡郁紘逃亡4天曾到地藏庵求神。（圖／記者陳以昇翻攝）

簡嫌躲藏後，等到醫院生活輔導員將其他病患帶回院內籃球場、餐廳等活動空間時，才趁機沿著管制區旁的山徑徒步逃離醫院。直到院方發現後緊急報警，警方則隨即展開追查，檢方火速開立拘票進行通緝，並公布其穿著，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，外罩長袖方格紋襯衫。

根據調查，簡嫌脫逃後足跡遍布基隆八斗子、台北市松山區、西門町、龍山寺，甚至搭乘捷運到新北板橋新埔捷運站再轉乘公車前往新莊，最後終於在22日晚間於新莊落網。

警方22日晚間將他送往基隆地檢署調查脫逃案，23日再解送回北檢歸案，後續送往擁有全台唯一專責司法精神病房的高雄凱旋醫院，繼續接受較高強度戒護的監護處分。

基隆地檢署今日偵結，檢方認定簡嫌為依法拘禁之人，但卻趁隙脫逃，涉犯刑法第161條第1項脫逃罪，向法院聲請簡易判決處刑。