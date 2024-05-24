墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場　曝5人送醫狀態

▲5名國中生逛完墾丁大街回房間後，疑似集體中邪。（圖／民眾提供）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東墾丁一間飯店24日發生離奇案件！東部某國中到墾丁畢業旅行，不料，凌晨5名學生卻突然在飯店內集體出現想吐、過度換氣等情況，現場還有同學聲稱看到「靈異現象」，離奇情節疑似集體中邪，引發外界關注，針對這起案件，警消還原當時現場情況。

據悉，5名學生逛完墾丁大街回到房間內不久後，突然集體發生想吐等症狀，還有目擊同學轉述，有同學聲稱房間內出現「靈異現象」，閃過詭異人影，甚至聞到一股「奇特的味道」，隨後便出現極度不適的症狀。

而校方陳姓老師24日凌晨同時接到有同學出現緊張、過度換氣、不舒服等情況，趕緊前去查看學生情況，並向飯店業者反映、打119求援。

屏東縣政府消防局24日凌晨0時13分接獲通報後，緊急派遣4輛救護車、8人前往救援，凌晨0時21分抵達後回報，現場有5名國中生（4女1男）均有躁動、哭泣、無力等情況，隨後將5人分送3間醫院救治，所幸人均意識清楚，生命跡象穩定，有肢體無力、發抖、想吐等症狀。

據了解，5名學生都沒有相關病史，警方趕到現場時，也沒有看到其他異象，至於5名學生則於24日上午出院。院方排除食物中毒、一氧化碳中毒的可能性，引起不適症狀原因不明，僅能判斷應是受到巨大驚嚇，醫師初步診斷，學生症狀是「過度換氣」，至於詳細事發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。