墾丁畢旅5國中生傳「集體中邪」！飯店業者急掛電話　學校回應了

▲墾丁畢業旅行傳出5名國中生疑似集體中邪。（圖／民眾提供）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東墾丁某飯店24日凌晨傳出5名畢旅國中生入住後集體不適，出現嘔吐、昏迷等症狀，且還有學生聲稱目擊「靈異現象」，疑似集體中邪，警消到場後緊急將5生送醫，幸狀況均穩定，沒有大礙。《ETtoday新聞雲》今上午致電該飯店業者，但才剛表明身分，飯店人員即將電話掛斷，拒絕回應；而舉辦畢旅的該校總務主任則表示，學生都很平安，今凌晨送醫檢查沒問題後就已經出院，預計今天將會返校。

屏東警消24日凌晨0時許接獲一起集體救護案，初步了解，東部某國中舉辦畢業旅行，學生一行人昨夜下榻該飯店，學生外出逛完墾丁大街返回房間後不久，即集體出現不適症狀，共有5名國中生出現情緒躁動、肢體抖動、噁心嘔吐、昏迷意識不清等症狀。帶隊的老師發現後立即撥打119求助，並緊急將5名學生送往醫院治療。

據了解，現場學生指出，在事發前曾有人表示目擊「靈異現象」，稱房間內突然閃過詭異人影，且還聞到一股「奇異味道」，隨即5生就出現不適症狀。警消到場後立即將5名學生分送3家醫院，經檢查後初步排除食物中毒、一氧化碳中毒可能性，目前原因仍不明，但5生身體均無大礙，沒有生命危險。

由於案件情節太過離奇，在地方上引起熱議。《ETtoday新聞雲》今早也致電該飯店要求業者說明，但才剛表明身分、還未提問，接電話的人員即表示「不方便回答」，旋即將電話掛斷。

舉辦畢旅的該校總務主任則表示，畢業旅行為期4天3夜，昨是最後一個晚上，預計今天就會返校。總務主任表示，昨天出現不適的5名學生中，有人狀況較輕微、也有人狀況比較不好，帶隊老師也做了緊急處理，將學生送醫，檢查沒有問題後凌晨就已經陸續出院，目前學生都很平安，詳細情況還要等帶隊的老師今下午返校後才能做進一步的了解，「謝謝大家關心」。