馬斯克：AI會奪走人類所有工作　上班將成為「選項」

▲馬斯克認為AI未來會提供所有商品和服務，而人類工作將成為一個選項，而不是必須做的事。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

全球科技巨頭馬斯克（Elon Musk）透露，未來人工智慧（AI）很有可能會奪走人類所有的工作，但「這未必是件壞事」。

據CNN報導，馬斯克23日在巴黎舉辦的VivaTech 2024大會上遠端發表談話時，預測工作在未來可能將成為一個選項，而不是必須去做的事，「如果你想工作，你就去工作，這有點像愛好一樣；但除此之外，AI和機器人將提供你想要的任何商品和服務。」

馬斯克進一步表示，要實現這一設想，就需要有「普遍高收入」。馬斯克並未解釋所謂的高收入是什麼，但他強調，他所指的「普遍高收入」與政府發放給全體國民「無條件基本收入」（universal basic income）並不相同。

▲馬斯克對AI依舊存有恐懼心理，同時質疑AI取代人類的工作後，人們是否還能獲得滿足感。（示意圖／VCG）

過去幾年，AI的快速發展讓許多人擔心各產業和工作機會將發生巨大變化，不過美國麻省理工學院今年1月的報告顯示，工作場所採用AI的速度比預期慢得多，而且許多被認為AI普及後會首當其衝的工作依舊沒有被自動化取代，因為對雇主而言，自動化在經濟上並無好處。

與此同時，專家們還認為，許多需要高情商和人際交往能力的工作難以被AI取代，而這些職業包括了教師、心理健康專家，以及創意人員。

不過，馬斯克也表達了他對AI的擔憂，聲稱這項技術是他「最大的恐懼」。他舉蘇格蘭科幻小說作家的《文明系列》（Culture series）為例，認為書中以烏托邦式虛構視角描繪的「有先進技術運行的社會」是對未來AI的最佳設想。

此外，馬斯克也質疑人們在不需要工作的未來是否仍會獲得情感上的滿足，「如果電腦和機器人在任何事情上都做得比你好，你的生活還有意義嗎？我認為人類在這方面可能還是有作用的，因為我們可以賦予AI意義。」