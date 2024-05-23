▲國科會開發AI對話引擎「TAIDE」，成效媲美ChatGPT 3.5。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳家祥／台北報導

國科會23日在行政院會報告「生成式AI對話引擎TAIDE成果」。國科會指出台灣開發的生成式AI對話引擎「TAIDE」，是台灣重要的AI基礎設施，透過蒐整繁體中文及在地文本訓練資料來開發預訓練模型，已正式開源釋出商用版TAIDE LX-7B模型、學研版TAIDE LX-13B模型，兩項模型在寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等五大任務表現優異，已可與ChatGPT 3.5相當。

行政院長卓榮泰表示，為維持台灣於全球產業供應鏈的關鍵戰略地位，TAIDE以台灣文化為基底，融入台灣特有元素打造專屬大型語言模式。請國科會持續精進，積極開發相關加值應用，加速導入業界，讓民間企業提高生產力，並導入政府部門及各公共服務領域，以利提供更多便民服務，增進行政效率。

鑒於國際大語言模型訓練資料以英文為主，且中文部分以簡體內容為大宗，故時有與台灣文化、價值觀不符的回應內容。為保護在地文化、確保我國「數位主權」，國科會自112年4月推動發展具台灣特色、繁體中文的TAIDE模型，以促進生成式AI應用普及、帶動相關產業發展，並提升國際競爭力。

「生成式AI對話引擎TAIDE」是台灣重要的AI基礎設施，第一階段以Meta開源模型Llama 2為基礎，透過蒐整繁體中文及在地文本訓練資料來開發預訓練模型，已於113年4月15日正式開源釋出可商用版TAIDE LX-7B模型，至於學研版TAIDE LX-13B 模型則可透過申請授權簽署合作備忘錄（MOU）取得，兩項模型在寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等五大任務表現優異，已可與ChatGPT 3.5相當，並具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應之能力。

另外，因應Meta最新對外釋出的新一代大型語言模型Llama 3，TAIDE開發團隊另於4月29日對外釋出「升級版」Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，快速回應外界期待。此外，TAIDE團隊亦與產學研夥伴發展多元應用，將TAIDE模型應用在農業知識檢索系統「神農TAIDE」、中小學生台語教學等共7個領域。

國科會強調，會持續關注國際生成式AI進展並及時導入新技術，促使TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型。並將協助推動TAIDE模型導入公、私領域創新應用，使我國在生成式AI領域持續保有競爭力，落實賴總統全力推動台灣成為「人工智慧之島」的政策願景。