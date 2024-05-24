中共圍台軍演！柯文哲挺國軍　憂擦槍走火「盼執政黨說明下一步」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中共東部戰區新聞發言人李熹昨（23日）宣布，23日至24日將在台灣周遭海域展開「聯合利劍–2024A」軍演，此舉被解讀是針對總統賴清德20日的就職演說內容。對此，民眾黨主席柯文哲今日表示，台灣人民會做國軍的後盾，台灣民眾黨也反對來自對岸的各種文攻武嚇，然而，柯文哲也表明，想知道執政黨的下一步為何？

中國人民解放軍東部戰區，於23日至24日將在台灣海峽，台灣北部、南部、東部海域，以及，金門、馬祖、烏丘、東引等島嶼週邊聯合演訓。李熹表示，此次軍演為重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，同時，也是對「台獨分裂勢力謀獨行徑」的強力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

針對共軍的聯合利劍軍演，柯文哲提到，賴清德總統有其個人的政治理念，因此就職演說有些說法在預料之中。然而，同樣的，對岸有其反台獨的堅定立場，也必然有所回應，這也在預料之中。

柯文哲表示，23、24兩日共軍在台海軍演，可能只是做做姿態，但也怕擦槍走火，造成整個區域的緊張。「台灣民眾黨反對來自對岸的各種文攻武嚇，因為這些無助於改善兩岸關係，最後只會讓兩岸越走越遠。」

柯文哲強調，「我們都願意守護台灣的民主與自由」，不過，柯文哲也直言，自己想知道執政黨的下一步為何？

最後，柯文哲說，因應突發的台海情勢，他相信對三軍將士會是高壓、緊繃的兩天，但不管怎樣，請相信所有台灣人民會做國軍的後盾。