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立法院外24日集會遊行申請通過　管制路線圖出爐...動員500警力

▲▼立院審議相關法案，民眾將在24日申請集會遊行通過，北市警力規劃管制路線。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲立院審議相關法案，民眾將在24日申請集會遊行通過，北市警力規劃管制路線。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

立法院審議國會改革相關法案，藍白聯手輾壓式的表決引發部分民眾不滿，週二晚間逾3萬人聚集在場外抗議，後來相關單位又申請北市中正區青島東路、濟南路1段的集會遊行活動，獲核准舉辦，北市動員500名警力嚴陣以待；警方呼籲，由於藍綠各自申請場地，希望藍營支持者可以從林森南路進出，綠營支持者可以從中山南路出入。

北市中正區青島東路、濟南路1段於23日、24日每日8時起至24時止，申准舉辦集會活動，北市警局規劃相對交通管制路線，從23日19時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行。（視交通狀況提早或延後管制）。

警方表示，從23日19時起，濟南路1段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）往西方向外側1線道，管制車輛通行；另5月24日0時起，濟南路1段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行。（視交通狀況提早或延後管制）。

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。

據了解，藍、綠2陣營均在中正區濟南路、青島東路附近申請集會遊行場地，北市府均予已核准，警方也分成白天200名警力、晚上則增加300名警力在現場維持秩序，另外附近則安排機動警力隨時待命，估計動員警力數達500人。

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