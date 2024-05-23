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婆婆傳訊要求「媳婦該有作為」　隊友擅自幫回2字…網一面倒喊開戰

女子突然被婆婆要求做出媳婦應有的作為。（示意圖／Pexels）

▲女子突然被婆婆要求做出媳婦應有的作為。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

婆媳關係常需要夾在中間的老公兼兒子潤滑，一名能與丈夫互相查看對方手機的女網友，日前發現老公代替她回覆婆婆傳來的訊息，內容更讓她不安直喊：「請問如何應對惡婆婆？」

原Po在Dcard發文表示，事發當天早上收到婆婆的愛心圖案，點開一看發現婆婆昨晚傳訊，「禮拜五是妳公公的生日祭，他生前妳從未表現做媳婦應有的作為，死後妳要不要有所表示」？老公則代替她回覆「好的媽媽，我會準備一些東西祭拜」。

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原Po坦言，公公生病時她確實較少探望，「但那是因為我同時要照顧2歲及1歲的寶寶，實在分身乏術」，且當時有向老公表達探望意願，但遭對方以「公公可能會比較不自在」為由婉拒。

她也分析婆婆突然要求有所表示的原因，指出她和老公先前去南部幾天參加親戚婚禮、探望她生病的奶奶，不方便帶愛玩的婆婆一起去，因此換來被婆婆要求有所表示，以及「一個噁心至極的愛心」。

原Po也分享今年年初的婆媳過招，表示婆婆來家裡時剛好遇到門鈴壞掉，自己與老公不知道對方上門，結果遭嗆「不知道是我有得罪妳還是怎麼了？早上我按門鈴妳也不開門！我明明聽到孫子在說是奶奶耶！看到我也不招呼？莫名其妙」？嚇得她趕緊解釋，並稱「今天見到您我也有叫媽媽，可能是您沒聽到」。

最後，原Po表示自己不太會回擊婆婆的攻擊，「畢竟是很常碰面的親人，但又覺得很不舒服，心累。」對此，網友一面倒表示，「反正她已經那麼不客氣了，真的不要對她有好臉色」、「什麼叫媳婦該有的作為」、「你可以直接回好啦媽，以後會記得給妳上香」。

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